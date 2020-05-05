Начальник полиции Киева Андрей Крищенко выздоровел от коронавируса

Глава Национальной полиции в Киевской области Андрей Крищенко одолел коронавирус. Диагноз COVID-19 главному полицейскому области подтвердили еще 27 марта.

Все повторные тесты оказались отрицательными, медицинские показатели у Андрея Крищенко – в норме. О выздоровлении Андрея Крищенко на своей странице в фейсбуке сообщил советник министра МВД Зорян Шкиряк.

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