Начальник полиции Киева Андрей Крищенко выздоровел от коронавируса
Глава Национальной полиции в Киевской области Андрей Крищенко одолел коронавирус. Диагноз COVID-19 главному полицейскому области подтвердили еще 27 марта.
Все повторные тесты оказались отрицательными, медицинские показатели у Андрея Крищенко – в норме. О выздоровлении Андрея Крищенко на своей странице в фейсбуке сообщил советник министра МВД Зорян Шкиряк.
К теме Среди работников Нацполиции 142 случая коронавируса, - МВД
Новость дополняется...
Комментарии
Читайте также
сегодня , 09:16 В Украине у 12 697 человек обнаружили коронавирус: за сутки заболели 92 медработника
сегодня , 06:11 Не нашли историка, нашли оленя: к 9 мая в России повесили плакат с финским солдатом
powered by lun.ua
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии