Начальник полиции Киева Крищенко заболел коронавирусом

У заместителя главы Национальной полиции Украины, начальника полиции Киева Андрея Крищенко подтвержден диагноз Covid-19.

Заместитель министра МВД Антон Геращенко в фейсбуке сообщил, что состояние здоровья Крищенко является удовлетворительным. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно.

В целом положительный диагноз на коронавирус подтвердился у трех полицейских и одного курсанта.

Правоохранители уже установили круг лиц, которые контактировали в течение инкубационного периода с больным. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся в самоизоляции.

Между тем руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились,

– подчеркнул Геращенко.

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