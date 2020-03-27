14:22
27 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЛЕОНИД КОЖАРА

      Начальник полиции Киева Крищенко заболел коронавирусом

      - Читати новину українською
      Крищенко Андрей

      У заместителя главы Национальной полиции Украины, начальника полиции Киева Андрея Крищенко подтвержден диагноз Covid-19.

      Заместитель министра МВД Антон Геращенко в фейсбуке сообщил, что состояние здоровья Крищенко является удовлетворительным. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно.

      В целом положительный диагноз на коронавирус подтвердился у трех полицейских и одного курсанта.

      Правоохранители уже установили круг лиц, которые контактировали в течение инкубационного периода с больным. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся в самоизоляции.

      Между тем руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились,
      – подчеркнул Геращенко.

      Новость дополняется.

      Теги: Новости Украины Новости политики
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 11:06 Коронавирус и богачи: как развлекались политики и миллионеры в Куршевеле – фото, видео
      Новини України 8418
      сегодня , 11:26 Коронавирус в России: количество больных резко возросло
      Лікування 106794
      сегодня , 11:07 Юг Италии может стать новым эпицентром коронавируса: смертность резко выросла
      Новини світу 3779
      сегодня , 12:15 Лучшие поздравления коллеге с днем рождения в прозе и стихах
      Новини культури 88932
      сегодня , 10:58 В США не хватает масок и коек: сможет ли Трамп победить коронавирус
      Статті 3736
      сегодня , 09:39 Как будут защищать от коронавируса депутатов во время внеочередного заседания: фото
      Новини України 5601
      сегодня , 12:18 Коронавирус в Украине: уже заразились 218 человек
      Лікування 108562
      сегодня , 08:02 Главные новости 26 марта: трое украинцев выздоровели от Covid-2019 и закрытие госграницы
      Головні новини 9626
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 14:17 Коронавирус и фейки: как врали о "химической атаке" и дельфинах
      сегодня , 14:15 Украина закрывает границы: все, что нужно знать
      Світлана Попова
      сегодня , 13:01 Зарплаты судей: кто получает заоблачные суммы по налогам украинском
      Роман Маселко
      Залиште відгук