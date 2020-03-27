Начальник полиции Киева Крищенко заболел коронавирусом
У заместителя главы Национальной полиции Украины, начальника полиции Киева Андрея Крищенко подтвержден диагноз Covid-19.
Заместитель министра МВД Антон Геращенко в фейсбуке сообщил, что состояние здоровья Крищенко является удовлетворительным. Он продолжает выполнять свои обязанности дистанционно.
В целом положительный диагноз на коронавирус подтвердился у трех полицейских и одного курсанта.
Правоохранители уже установили круг лиц, которые контактировали в течение инкубационного периода с больным. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся в самоизоляции.
Между тем руководитель столичной полиции и члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились,
– подчеркнул Геращенко.
Новость дополняется.
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