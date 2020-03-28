Начальник полиции Киева заболел коронавирусом: что известно о его состоянии

У начальника полиции Киева Андрей Крищенко подтвердили коронавирус. Положительный результат показали лабораторные тесты 27 марта. Он рассказал о своем самочувствии.

Он отметил, что состояние сейчас удовлетворительное. Начальник полиции Киева добавил, что продолжает работать дистанционно, пишет "Громадьске".

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Сейчас получаю все необходимое лечение. Чувствую себя нормально и продолжаю дистанционно выполнять обязанности начальника полиции Киева,

– сказал Крищенко.

В целом положительный диагноз на коронавирус подтвердился у трех полицейских и одного курсанта. Правоохранители уже установили круг лиц, которые контактировали в течение инкубационного периода с больным. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся в самоизоляции.

По состоянию на 28 марта в Украине зафиксировали 311 случаев коронавируса, из них 8 – летальных, 5 человек выздоровели.



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