Начальником департамента ГПУ по делам Майдана стал Виктор Мисяк: что о нем известно

Виктора Мисяка назначил на эту должность генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Департамент, получил нового руководителя, который занимается расследованием преступлений, совершенных во время Революции Достоинства.

Кроме руководителя, Рябошапка также назначил заместителя департамента. Им стал Алексей Донской. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Кто такой Виктор Мисяк?

Ранее он работал заместителем начальника департамента организации и процессуального руководства досудебных расследований уголовных производств. Эта структура была подотчетна ГБР.

Он также руководил пятым отделом по расследованию уголовных производств управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ.

А в 2012 году Мисяк был прокурором Сокольского района Львовской области.

Его новоизбранный заместитель, Алексей Донской, в свою очередь, был начальником отдела организации и процессуального руководства по уголовным производствам Управления специальных расследований Генпрокуратуры.

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