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Начало июля в Киеве бьет рекорды и напоминает конец сентября

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2 июля в Киеве побиты два температурных рекорда
2 июля в Киеве побиты два температурных рекорда / Getty images

В первые дни второго месяца лета в Киеве было зафиксировано сразу два температурных рекорда.

Как отчитываются в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, начало июля в Киеве по показателям напоминает конец сентября.

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В частности, 2 июля в столице были зафиксированы сразу два температурных рекорда.

Вчера максимальная температура в столице не поднялась выше +14,9 градусов и таким образом побила более чем столетний рекорд.

В 1913 году в Киеве было на 1,3 градуса теплее.

Среднесуточная температура 2 июля 2018 года составляла всего 12 градусов по Цельсию, а это на 0,1 градуса ниже предыдущего рекорда, который был зафиксирован в этот день в 1908 году.

В обсерватории отмечают, по климатической норме такая температура в начале июля в Киеве соответствует 24 сентябрю.

К слову, 30 июня в Киеве был зафиксирован наиболее дождливый день за последние почти 130 лет метеонаблюдений.

Теги: Новости Украины Рекорды Непогода в Украине Погода Новости Киева
Источник: 24 Канал
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