Начало матча сборных Чехии и Украины в Лиге наций отложили: детали

Начало матча между сборными Чехии и Украины в Лиге наций пришлось отложить. Причиной стало то, что на стадионе имени Мирослава Валенты пропало освещение.

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Инцидент произошел еще за час до начала матча. Службам удалось впоследствии восстановить электроснабжение, но само начало матча пришлось перенести с 21:45 на 22:00.

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