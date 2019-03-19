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      Начало строительства метро на Виноградарь: когда откроют станции

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      На площадке возле метро "Сырец" 19 марта началось строительство метро к жилому массиву "Виноградарь". Там уже построили огромную шахту глубиной 45 метров, через которую будут опускать и поднимать оборудование и землю.

      Строительство будет осуществляться по зеленой ветке метрополитена, и впоследствии появятся две станции метро – "Мостыська" и "Проспект Правды", которые должны соединить жилой массив "Виноградарь" со станцией "Сырец".

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      Отметим, что начать строительство планировали еще в 2017, но тогда были проблемы с проведением тендерных процедур. В итоге, победителем тендера стало предприятие "Киевметрострой".

      Когда украинцам ждать появления новых станций

      Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, специалисты заверили, что в декабре 2021 года жители города смогут воспользоваться двумя станциями метро на Виноградаре.

      Котлован, через який передаватимуть обладнання
      Котлован, через который будут передавать оборудование

      Отмечается, что на это строительство впервые используют новейшие технологии, в частности сейчас сооружают тоннель над тоннелем. До этого такого никогда не делали, но это должно упростить и удешевить строительные работы, потому что не придется строить широкий котлован. Однако есть и проблемные моменты строительства метро на Виноградарь – рядом расположены озера.

      Проинспектировать, как будет происходить строительство, сегодня лично приехал президент Петр Порошенко.

      Віталій Кличко та Петро Порошенко
      Виталий Кличко и Петр Порошенко

      Во сколько обошлось строительство метро на Виноградарь

      Стоимость строительных работ, в частности строительство станции метро "Мостыська" и "Проспект Правды" оценивают в шесть миллиардов гривен. К тому же, в этом году из бюджета уже предусмотрели 760 миллионов гривен. Отметим, что планируется строительство 4 станций метро.

      Как будет выглядеть метро на Виноградарь: видеокомментарий директора института "Киевметропроект" Виктора Яникина

      Отмечается, что ежедневно через станции метрополитена будет проходить более 150 тысяч человек. С появлением новых станций, метрополитеном смогут пользоваться все больше киевлян и гостей города. Как указывалось, за всю свою историю Киевский метрополитен приостанавливал свою работу лишь однажды – в 2014 году, это было связано с событиями на Майдане. Тогда в Метрополитен начали поступать сообщения о заминировании.

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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости Киева Строительство Виталий Кличко Метро
      Источник: 24 канал
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