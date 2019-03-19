Начало строительства метро на Виноградарь: когда откроют станции

На площадке возле метро "Сырец" 19 марта началось строительство метро к жилому массиву "Виноградарь". Там уже построили огромную шахту глубиной 45 метров, через которую будут опускать и поднимать оборудование и землю.

Строительство будет осуществляться по зеленой ветке метрополитена, и впоследствии появятся две станции метро – "Мостыська" и "Проспект Правды", которые должны соединить жилой массив "Виноградарь" со станцией "Сырец".

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Отметим, что начать строительство планировали еще в 2017, но тогда были проблемы с проведением тендерных процедур. В итоге, победителем тендера стало предприятие "Киевметрострой".

Когда украинцам ждать появления новых станций

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, специалисты заверили, что в декабре 2021 года жители города смогут воспользоваться двумя станциями метро на Виноградаре.



Котлован, через который будут передавать оборудование

Отмечается, что на это строительство впервые используют новейшие технологии, в частности сейчас сооружают тоннель над тоннелем. До этого такого никогда не делали, но это должно упростить и удешевить строительные работы, потому что не придется строить широкий котлован. Однако есть и проблемные моменты строительства метро на Виноградарь – рядом расположены озера.

Проинспектировать, как будет происходить строительство, сегодня лично приехал президент Петр Порошенко.



Виталий Кличко и Петр Порошенко

Во сколько обошлось строительство метро на Виноградарь

Стоимость строительных работ, в частности строительство станции метро "Мостыська" и "Проспект Правды" оценивают в шесть миллиардов гривен. К тому же, в этом году из бюджета уже предусмотрели 760 миллионов гривен. Отметим, что планируется строительство 4 станций метро.

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Отмечается, что ежедневно через станции метрополитена будет проходить более 150 тысяч человек. С появлением новых станций, метрополитеном смогут пользоваться все больше киевлян и гостей города. Как указывалось, за всю свою историю Киевский метрополитен приостанавливал свою работу лишь однажды – в 2014 году, это было связано с событиями на Майдане. Тогда в Метрополитен начали поступать сообщения о заминировании.