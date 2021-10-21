Это произошло сразу на нескольких улицах. На одной из них большое дерево свалилось на несколько автомобилей.

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Люди также пострадали

Телеграм "Одесса как она есть" писал, что в результате такого же инцидента на Французском бульваре пострадал мужчина. Его после травмы забрала скорая помощь.

На улице Косовской поваленное дерево перекрыло путь 10 маршруту трамвая. А вот придавило автомобили на улице Одария.

На фото и видео с этого места видно, что это произошло на автостоянке. Дерево упало на несколько легковушек. Вокруг них собралось много людей, которые осматривали последствия непогоды. В ДСНС впоследствии сообщили, что их сотрудники поехали туда и начали разрезать дерево бензопилами.

Место падения дерева на улице Одария: смотрите видео телеграма "Одесса как она есть"

Также впоследствии сообщили, что начало срывать буквы с аптеки на улице Михайловская. В этот момент там сняли видео, где видно падение 2 букв. Это же произошло на автовокзале "Привоз".

Буквы, которые обвалились со зданий: смотрите видео телеграма "Одесса как она есть"

Обо всем предупредили

Незадолго до начала непогоды Одесский горсовет предупредил о значительном усилении ветра. По прогнозам синоптиков, в городе в этот день должны быть порывы 15 – 20 метров в секунду, а также переменная облачность.

В связи с усилением ветра одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, осторожно передвигаться по улицам, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач,

– сообщили в горсовете.

Последствия непогоды на улице Одария в Одессе / Фото "Думская"

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Также в городе объявляли штормовое предупреждение 13 октября. Тогда в городе выпал сильный дождь и также падали деревья.

Очевидцы обнародовали фото и видео последствий непогоды в городе. В тот день пострадавших не было.