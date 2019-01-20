"Начался другой этап в жизни": активиста Михайлика выписали из немецкой клиники

Одесского активиста Олега Михайлика, на которого 22 сентября 2018 года было совершено покушение, выписали из немецкой клиники. Он на некоторое время задержится в Германии.

Об этом сам Михайлик написал на своей Facebook-странице.

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Наконец меня выписали из немецкой клиники в Мюнхене после извлечения пули наемного убийцы вместе с частью моих легких. Думаю, что для меня сегодня начался другой этап в жизни – восстановление,

– отметил активист.

Он добавил, что хотел бы как можно скорее вернуться в Украину, однако на некоторое время задержится в Германии.

"Сейчас мне еще предстоит задержаться в Германии. Как минимум до тех пор, пока врачи не снимут операционные швы. На этой неделе, если позволит состояние здоровья, планирую провести ряд встреч в Германии. Встречи очень важны для меня, для нас с вами. Хочу доказать для понимания западными партнерами и журналистами того, что действительно сейчас происходит в Одессе и в Украине", – подчеркнул Михайлик.

Напомним, одесскому активисту Олегу Михайлику 11 января провели операцию по извлечению пули из легких. Соответствующее оперативное вмешательство осуществили в Германии. До этого Михайлик сообщал, что операцию по изъятию пули из его легких в Германии вынужденно перенесли из-за откровенного саботажа украинских правоохранительных органов. Операция должна была состояться еще 9 января, однако Генпрокуратура и Нацполиция до сих пор не прислала немецким правоохранителям соответствующих документов.

Кто такой Олег Михайлик?

Одесский политик, активист, меценат. Лидер политической партии "Сила людей" и кандидат на пост городского головы Одессы. Михайлик известен борьбой против незаконных застроек на морском побережье и критикой деятельности мэра Одессы Геннадия Труханова. 22 сентября 2018 года в Одессе его пытались застрелить возле собственного дома неподалеку от полицейского участка. Пуля чудом не попала в сердце и застряла в легком. Активист пережил клиническую смерть.

Что известно о нападении на Олега Михайлика?

Глава полиции рассказал, что следствие рассматривает несколько версий нападения, в том числе связанные с общественной и журналистской деятельностью Михайлика. В политической партии "Сила людей" заявили, что за нападением на ее члена, одесского активиста Олега Михайлика, стоит местная власть Одессы. К расследованию нападения на Михайлика привлекли СБУ. Сначала следствие рассматривало 5 версий нападения. Впоследствии 2 версии отвергли. 25 сентября по делу о нападении на Олега Михайлика задержали трех подозреваемых. Михайлик заявил, что не знает подозреваемых в покушении на него, задержанных полицией. 22 ноября одного из них отпустили из СИЗО под домашний арест. Михайлик подозревает в саботаже ГПУ и ЧП по расследованию нападения на него.