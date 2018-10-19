Начался пересмотр соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной
В пятницу, 19 октября, пройдет первое заседание Совместной комиссии по имплементации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.
Об этом сообщило издание "Укринформ".
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Отмечается, что украинскую делегацию в Оттаве возглавляет первый вице-премьер-министр Степан Кубов.
Комиссия проанализировать успешность Соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной в течение года с момента вступления в силу и наработки предложений для дальнейшего развития экономического сотрудничества между странами.
Необходимость создания Комиссии была определена в тексте Соглашения о свободной торговле, подписанном Степаном Кубивым и тогдашним министром международной торговли Канады Фриланд в июле 2016 года. Согласно документу, представители двух государств должны были встретиться для оценки эффективности сделки через год после вступления в силу.
Сторонам должны изложить свои позиции. Украина уже предложила расширить действие Соглашения на сферу инвестиций и услуг, не покрытых действующим договором.
Напомним, 29 июня Канада окончательно завершила процедуры ратификации Соглашения о свободной торговле с Украиной и тогда стало известно, что документ вступает в силу 1 августа.
1 августа вступило в действие Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой.