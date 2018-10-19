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      Начался пересмотр соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной

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      Канада и Украина начали пересмотр соглашения о свободной торговле
      Канада и Украина начали пересмотр соглашения о свободной торговле / Фото из открытых источников

      В пятницу, 19 октября, пройдет первое заседание Совместной комиссии по имплементации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.

      Об этом сообщило издание "Укринформ".

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      Отмечается, что украинскую делегацию в Оттаве возглавляет первый вице-премьер-министр Степан Кубов.

      Комиссия проанализировать успешность Соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной в течение года с момента вступления в силу и наработки предложений для дальнейшего развития экономического сотрудничества между странами.

      Необходимость создания Комиссии была определена в тексте Соглашения о свободной торговле, подписанном Степаном Кубивым и тогдашним министром международной торговли Канады Фриланд в июле 2016 года. Согласно документу, представители двух государств должны были встретиться для оценки эффективности сделки через год после вступления в силу.

      Сторонам должны изложить свои позиции. Украина уже предложила расширить действие Соглашения на сферу инвестиций и услуг, не покрытых действующим договором.

      Напомним, 29 июня Канада окончательно завершила процедуры ратификации Соглашения о свободной торговле с Украиной и тогда стало известно, что документ вступает в силу 1 августа.

      1 августа вступило в действие Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой.

      Теги: Новости Украины Канада Новости политики
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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