Можно ли начать продавать в интернете и получать с этого доход, если у вас нет идей и сайта? Да, это возможно. Если у вас достаточно мотивации стать интернет-предпринимателем без сайта, то эта статья для вас.

Инструкция для начинающих предпринимателей в интернете

Решите, что вы будете продавать. Каждый день вы будете рассказывать и отвечать на вопросы про свой товар. Это значит – продукт должен быть вам близок и понятен клиентам. Выходить с товаром, которому еще нужно создать спрос, – заведомо тяжелая история. Проверьте предложение. Зайдите к примеру на OLX и введите название своего товара в строку поиска, посмотрите, сколько объявлений есть в вашей нише, чтобы понимать конкуренцию и видеть предложения соперников. Всего на сайте – почти 13,5 млн активных объявлений, а, например, по запросу "елка" – чуть больше 6 000

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Проверьте спрос. Надо понять, как люди воспринимают товар, что их интересует при покупке. Для этого зарегистрируйтесь на OLX как частное лицо и дайте бесплатное объявление. Отслеживайте обращения, запишите вопросы по товару от клиентов. Найдите поставщиков. Производители из Китая или местные компании, а может, вы сами будете производить свой ассортимент? Сейчас оптовых баз, рынков и открытых для сотрудничества производств невероятное количество. С этим проблем возникнуть не должно. Если вы надеетесь на свои мощности, будьте готовы к внезапному или постепенному росту спроса – у вас должно хватать товара и рабочих рук. Договоритесь со службой доставки. Чтобы покупателей и прибыли было больше, вы должны доставлять свои товары в другие города. Для этого необходимо заключить соглашение с курьерской компанией. Этого не нужно делать, если у вас магазин на OLX – вам по умолчанию доступна фирменная услуга OLX Доставка, реализованная совместно с партнером – "Нова пошта". Выберите площадку для продаж. Когда вы определились с товаром, пришло время определиться с интернет-магазином. Чтобы не тратить время на обучение и длительное создание, выбирайте самый простой способ и готовый функционал – торговую площадку. Почему? Потому что это самый простой способ получить клиентов, продажи и сопутствующий функционал, сэкономив при этом. Обо всем по порядку.

OLX Магазин – недорогой и полноценный интернет-магазин

Любой пользователь может начать продавать товары, автомобили, недвижимость, а также нанимать сотрудников с бизнес-функционалом OLX. Аудитории здесь достаточно – 25 млн ежемесячно и более 400 тысяч бизнес-пользователей. Это интернет-магазин со своим адресом на базе OLX, выглядит он примерно так:

Чтобы получить OLX Магазин, достаточно оплатить пакет размещений любого уровня. Кроме этого, бесплатно вы пользуетесь сервисом OLX Доставка. То есть проблема отправки товара решается автоматически. При этом у вашего клиента есть гарантия, что его не обманут, чего нет в любом другом интернет-магазине.

Как завести бизнес-страницу

Бизнес-страница доступна в личном кабинете каждому пользователю OLX. Если у вас нет аккаунта, перейдите на главную страницу бизнес-возможностей OLX и жмите кнопку "Оставить заявку:

После этого жмите на свой вариант:

Если вы настроены продавать уже сейчас, без откладываний и раскачиваний, выберите вариант "У меня есть оффлайн магазин, но хочу продавать в интернете", чтобы получить оперативную помощь менеджера OLX. На следующем шаге оставьте свои контактные данные – номер телефона и e-mail, чтобы он связался с вами. Ваши данные никуда не передаются и никак не используются кроме как для связи с вами и помощи в развитии бизнеса.

Если вы определились, что хотите продавать и уже договорились о поставках или производстве, – вперед к реальным продажам. Здесь вам несложно выяснить, как покупают клиенты. Не нужны крупные вложения на старте – они пригодятся на другие цели начинающему бизнесмену. Вот пример стоимости для пакета платных размещений в рубрике "Хозяйственный инвентарь/бытовая химия", каждый пакет действует 30 дней:

Чем быстрее вы запустите свой OLX Магазин, тем быстрее сможете стабильно зарабатывать!