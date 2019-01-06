Начато голосование за стартовые пятерки Матча Звезд-2019

Уже 26-го января в Запорожье состоится Матч Звезд Суперлиги Пари-Матч 2019. В этом году баскетбольный праздник пройдет в формате матча Звезд Украины против Звезд Легиона. Каждый из восьми клубов Суперлиги Пари-Матч будет представлен в звездной игре.

В голосовании на сайте ФБУ можно выбрать своего фаворита – игрока, которого бы вы хотели видеть в стартовой пятерке Матча Звезд-2019. В каждой категории можно выбрать только одного баскетболиста. Голосование продлится до 16 января.

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Отметим, что тренер каждого из клубов делегировал на голосование по три украинских игрока. При этом все легионеры участвуют в голосовании.

Напомним, что вторую пятерку будут определять тренеры Суперлиги, еще по два игрока в сборные выберут организаторы Матча Звезд. Также организаторы назовут и тренерский состав команд, а главным фактором при определении тренеров станет турнирное положение их команд в чемпионате Украины.