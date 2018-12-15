В Украине начинается Объединительный собор по созданию единой поместной церкви

В 10 часов 15 декабря в Киеве начнется Объединительный собор относительно украинской автокефалии. Православные иерархи должны образовать Единую поместную церковь, утвердить ее устав и избрать предстоятеля.

Об этом рассказал в прямом эфире журналист 24 канала.

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Тысячи людей приехали со всей Украины, чтобы присутствовать в исторический момент в центре событий. Центр Киева обустроен пунктами обогрева, присутствуют медики, чтобы люди находились в комфорте и безопасности.

Собор начнется в 10:00. Именно тогда должен приехать президент Петр Порошенко и взять слово непосредственно на Софийской площади.

На соборе будут представлены три православные церкви Украины – Киевского патриархата, Московского и Автокефальной православной церкви.

Люди ожидают начала Объединительного собора на Софийской площади в Киеве

Собор планируется поместным, то есть иерарх от каждой церкви возьмет с собой клирика и одного монаха или мирянина. По приблизительным оценкам, всего принять участие в Соборе собираются более 40 архиереев УПЦ Киевского патриархата, 14 от УАПЦ, 3 или 4 – от УПЦ Московского патриархата.

По итогам Собора новоизбранный предстоятель поедет в Стамбул, где из рук Вселенского патриарха Варфоломея получит Томос об автокефалии во время первой совместной литургии 6 января.

Напомним, в октябре 2018 года в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. На этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея, которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. По результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой поместной церкви в Украине.