10:22
15 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бакланы разрушили стадион. Прихоти Рогозина
      Вєсті Кремля
      23:12, 14 декабря
      Вести.UA: Истинная сущность Рыбака. Фиговое правосудие
      Вєсті.UA
      22:22, 14 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      В Украине начинается Объединительный собор по созданию единой поместной церкви

      45 Читати новину українською

      В 10 часов 15 декабря в Киеве начнется Объединительный собор относительно украинской автокефалии. Православные иерархи должны образовать Единую поместную церковь, утвердить ее устав и избрать предстоятеля.

      Об этом рассказал в прямом эфире журналист 24 канала.

      Читайте также: В Софии Киевской начался Объединительный собор УПЦ: первые фото

      Тысячи людей приехали со всей Украины, чтобы присутствовать в исторический момент в центре событий. Центр Киева обустроен пунктами обогрева, присутствуют медики, чтобы люди находились в комфорте и безопасности.

      Собор начнется в 10:00. Именно тогда должен приехать президент Петр Порошенко и взять слово непосредственно на Софийской площади.

      На соборе будут представлены три православные церкви Украины – Киевского патриархата, Московского и Автокефальной православной церкви.

      Собор

      Люди ожидают начала Объединительного собора на Софийской площади в Киеве

      Собор планируется поместным, то есть иерарх от каждой церкви возьмет с собой клирика и одного монаха или мирянина. По приблизительным оценкам, всего принять участие в Соборе собираются более 40 архиереев УПЦ Киевского патриархата, 14 от УАПЦ, 3 или 4 – от УПЦ Московского патриархата.

      По итогам Собора новоизбранный предстоятель поедет в Стамбул, где из рук Вселенского патриарха Варфоломея получит Томос об автокефалии во время первой совместной литургии 6 января.

      Напомним, в октябре 2018 года в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. На этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея, которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. По результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой поместной церкви в Украине.

      Теги: Единая поместная церковь Собор Новости Киева Религия Новости Украины Томос
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      сегодня , 10:02 Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      Світлана Попова 765
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      14 декабря , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 1581
      Сепаратизм, коррупция и предательство: какими были футбольные скандалы в 2018 году
      сегодня , 09:30 Сепаратизм, коррупция и предательство: какими были футбольные скандалы в 2018 году
      Михайло Гема 50
      Найважливіші антикорупційні новини тижня: збутися Холодницького, експрес-розпил, турботи Луценка
      сегодня , 09:00 Найважливіші антикорупційні новини тижня: збутися Холодницького, експрес-розпил, турботи Луценка
      Віталій Шабунін 62
      Реклама всюди: політики мордують нас через інтернет
      сегодня , 08:40 Реклама всюди: політики мордують нас через інтернет
      Артем Овдієнко 113
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Тина Кароль тронута: более тысячи детей станцевали под песню "Украина – это ты": видео
       3 июня , 10:35
      В Киеве жестоко избили бойца АТО, который борется с игорным бизнесом
       7 октября 2016 , 18:30 52
      Легенда Барселоны скептически оценил перспективы нового тренера Реала
       31 октября , 09:50
      Салах стал лучшим африканским игроком 2018 года по версии ВВС
       сегодня , 00:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук