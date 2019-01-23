Начнет ли Россия войну с Facebook и Twitter?

Тот самый закон, согласно которому социальные сети обязаны хранить личные данные пользователей внутри России, и за несоблюдение, из-за которого в РФ была заблокирована соцсеть LinkedIn.

Так, что же, Россия окончательно решила выйти на тропу войны с Facebook и Twitter? И вообще, получится ли у Кремля заблокировать эти две соцсети? Давайте разберемся.

Прежде всего отмечу, что в нынешних условиях заблокировать доступ пользователей к чему бы то ни было – сайту, форуму, порталу, социальной сети – невозможно. Любой пользователь с достаточным желанием и базовыми навыками может обойти большую часть блокировок, затратив не так уж и много времени.

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Вопрос в другом. Допустим, в России таки смогут провести тотальное блокирование этих социальных сетей, означает ли это, что работа соответствующей агентуры в них прекратится? Ведь, как известно, Facebook и Twitter весьма активно используются для распространения вбросов, пропагандистских нарративов и т.д. Про то, как эти социальные сети использовались в ходе президентских выборов в США, вообще отдельная история.

Присутствие соответствующих специалистов и кибергрупп в них не уменьшится, уменьшится как раз присутствие простых пользователей, которые будут ограничены в доступе. С другой стороны, тех, которые будут иметь доступ в данные соцсетей в обход блокировки, т.е. в нарушение законодательства, будет легче отслеживать и наблюдать за их действиями.

А потому, цели блокировки Facebook и Twitter вполне ясны и довольно прозрачны, но, возвращаясь к озвученному выше, это реализовать Роскомнадзору вряд ли по силам. Facebook и Twitter это настолько глобальные и масштабные ресурсы, что даже не сама блокировка, а лишь попытка их заблокировать может обернуться серьезным ударом по репутации. Причем не репутации России как страны с некой условной "свободой", а как страны, обладающей техническими возможностями осуществлять подобные действия.

Например, как это было с блокировкой Telegram, когда в процессе блокирования социальной сети "ложились" сайты финансовых учреждений, сторонние ресурсы и даже выходили из строя кассовые аппараты в супермаркетах, хотя сама социальная сеть продолжала быть доступной.

Разумеется, в рамках глобальной замкнутой информационной системы РФ сделала многое: создала свои социальные сети, медиаплатформы, информационные площадки и даже открытые базы данных. Однако имея в наличии полное отражение мировых ресурсов, она до сих пор находится в зачаточном состоянии по реализации своей гипертрофированной мечты – объявления войны мировому интернету.

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