Начнется ли мобилизация в областях Украины, в которых ввели военное положение: ответ депутата

Петр Порошенко обнародовал перечень областей, в которых будет введено военное положение. В целом собралось 10 украинских областей и внутренние воды Азово-Керченской акватории.

Об этом рассказал народный депутат от партии "Самопомич" Тарас Пастух в прямом эфире 24 канала.

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По словам народного депутата на сегодняшний день обострений нет, а также есть достаточное количество Вооруженных сил Украины.

Для того, чтобы произошла мобилизация населения Украины в областях, в которых введено военное положение, необходим отдельный указ президента Петра Порошенко, который должен определить сколько людей нужно мобилизовать, каких именно специалистов и на какое время,

– отметил Пастух.

Депутат отметил, что уверен на 99%, что 27 ноября не начнется массовая мобилизация в областях Украины, в которых было введено военное положение. "Тем более, что у нас достаточно резерва. Также нет оснований для досмотра вещей, конфискации имущества, трудовой повинности и т.д.", – добавил он.



Области Украины, в которых введено военное положение

Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что военное положение никоим образом не затронет права и свободы граждан Украины, а будет касаться в основном различных военных мероприятий, что в случае вторжения позволят быстрее мобилизовать все ресурсы.

Взамен секретарь СНБО Александр Турчинов подчеркнул, что в случае эскалации и усиления агрессии со стороны Кремля к гражданам Украины все же будут применяться определенные ограничения.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее территориях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за нее должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.