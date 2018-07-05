Нация нарциссов: ученые назвали самую самовлюбленную страну в мире

Американские ученые провели два исследования, посвященные явлению "коллективного нарциссизма", и выяснили, какая страна является самой самовлюбленной в мире.

Об этом сообщает The Washington Post.

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В рамках первого исследования, опубликованного в журнале Psychological Science, были опрошены только американцы. Основной вопрос – в какой мере их штат повлиял на историю США. Так, универсальным в ответах оказалось преувеличение собственной значимости, своего рода избирательная память сообщества и заносчивость, которую психологи только начинают изучать, называя "коллективным нарциссизмом". Второе же исследование проводилось в глобальном масштабе. Ученые спросили жителей 35 стран, каков вклад их страны в мировую историю. Результаты продемонстрировали еще более сильное проявление самовлюбленности нации, отмечается в статье.

Жители Швейцарии оказались наименее нарцисстичными, и считают, что их государство было важным в 11,3% мировых событий, говорится в исследовании. Сравнительно небольшие страны непропорционально высоко оценивали собственную важность, отмечают авторы публикации. К примеру, малазийцы считают, что внесли вклад в 49% событий мировой истории. Португалия заявила о 38%, Канада – о 40%.

США оказались в середине списка с 29,6%, позади Перу, Болгарии и Сингапура. А главным в мире нарциссом, согласно исследованию, стала Россия, жители которой в среднем считали, что их страна внесла вклад в 60,8% событий мировой истории, передает издание.



Проявление коллективного нарциссизма в странах мира

На каком-то уровне можно сказать, что нарциссизм и коллективная память – это плохо, потому что они могут поощрять расизм, национализм и ксенофобию. Можно спросить, зачем мать-природа вообще дала нам такого рода память. Но в ней есть и преимущества. Это то, что способствует общности в понимании нашего прошлого, которое лежит в основе нашей идентичности как страны и как народа,

– прокомментировал результаты двух исследований психолог Новой школы в Нью-Йорке Уильям Херст.

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