"Националистический шабаш": почему Украина вновь стала топ-темой на российском ТВ

Рядовым россиянам не привыкать к тому, что главной темой на государственных телеканалах РФ является Украина. И, конечно же, росСМИ не могли обделить вниманием последние громкие украинские события: пресс-марафон Зеленского, разведение войск на Донбассе и акции протеста. Рассказываем, что именно спровоцировало такой всплеск внимания в России и о чем это говорит.

"Разгул нацизма в Украине"

"Вместо того чтобы обсуждать радостно религиозные позитивные темы, говорить о сотворении мира и что нам делать с нашей страной, мы вынуждены говорить о каких-то удивительных вещах. Мне казалось, что 9 мая 1945 года человечество было излечено от нацизма, но нет", – сокрушается на российском телеканале известный российский ведущий-пропагандист Владимир Соловьев.

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Конечно же, речь идет об Украине. А, если точнее – о последних митингах в Киеве, начавшихся после того, как Украина согласилась на формулу Штайнмайера. В России это шествие окрестили "националистическим шабашем", подкрепив слова ведущего роликом-собранием самых ярких националистических лозунгов, выкрикивавшихся в толпе, и картинкой с зажженными файерами и дымовыми шашками.

Досталось и пятому президенту Украины – Петру Порошенко, по указу которого в Украине 14 октября стало официальным праздником. Тут ведущий не пожалел воображения, подобрав для его персоны ряд эпитетов, начиная от "упыря" и заканчивая "циничным Бандерой".



Марш в Киеве 14 октября

Хоть на подобных ток-шоу присутствуют так называемые эксперты из Украины, но все понимают их роль – с одной стороны они якобы представители "другой стороны", с другой – объекты для насмешек со стороны российских коллег. Естественно, адекватных ответов на подобные реплики российского пропагандиста от них ожидать не стоит. Один из украинских "экспертов", который ко всему прочему рассказал, что родом из Львова, к пример оказался в состоянии сказать лишь то, что на самом деле "никакого шабаша не было". Но "националисты, прославляющие Бандеру, конечно же, есть и это нехорошо".

Всего же из почти четырехчасовой российской телепередачи более 2,5 часов были посвящены Украине. Лучше пусть смотрят на "зло" в другой стране, чтобы, не дай Бог, не увидели его в своей собственной?

Хотя Путин недавно заявил, что об Украине как-то плохо говорить по телевидению, у меня впечатление, что украинская тема как была так и остается главной на российском телевидении. Только такое впечатление, что слова "нацисты" и "фашисты" теперь заменили словом "националисты",

– говорит в комментарии 24 каналу политолог Андрей Окара.

Эфиры росСМИ 14 октября он описывает как такой себе "апофеоз любви" к Украине на российском телевидении: "Казалось бы, любовь и так через край, но это уже было невероятно".

Особого внимания удостоился и премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который в канун праздника был замечен на концерте украинской группы "Сокира Перуна", где обращался к ветеранам российско-украинской войны: "Это был его звездный час на всех российских телеканалах". Зато о группе "Сокира Перуна", во время выступления которой украинский премьер произнес речь со сцены, теперь стала известно миллионам российских телезрителей, со всеми подробностями их творчества.

"Зеленский обаятелен, но бессодержательный"

Когда смотришь российские телеканалы, создается впечатление, что российские СМИ не меньше украинских переживают о том, чтобы Владимир Зеленский исполнял свои предвыборные обещания. Псосле рекордного пресс-марафона пропагандисты сокрушаются: "Президент Зеленский предает 73% народа Украины и поддается риторике националистов". Ведь все, мол, ждали референдумов и прочего "общения с гражданами". А получили пока всего лишь "не очень содержательную пресс-конференцию, длительностью в 14 часов".



Зеленский на пресс-марафоне

Конечно, россиянам есть с чем сравнивать – общение Путина со СМИ обычно "максимально информативное". Хотя ответы, в основном (как, впрочем, и вопросы) всем давно и заранее известны.

Зато самого Путина российские СМИ активно цитируют по вопросу Зеленского, акцентируя внимание на том, что с украинским президентом невозможно будет договориться по Донбассу: Путин якобы обеспокоен тем, что украинский лидер "не может обеспечить разведение сил на Донбассе", ведь его даже приказ об отведении войск "был сорван" украинской стороной.

Яркий пример, когда человек делает не то, что должен, а то, что умеет. В данном случае Зеленский, как мастер поговорить, оказался на высоте. Он был обаятелен откровенен, но в то же время – бессодержательный ... Одно дело красиво играть в кино, а другое – актерствовать в кресле президента,

– говорит пропагандист Дмитрий Киселев.

Типичная конструкция речи о прекращении войны на Донбассе: "Хочу, но не знаю как и не скажу". Интересно, они правда уверены, что президент Украины должен был в этом случае раскрывать все карты?

Однако, по словам политолога Андрея Окары, общая риторика росСМИ по Зеленскому – неоднозначна. Скорее всего, в России пока не определились, как в связи со всем происходящим говорить о новом украинском лидере.

Описывать его как какого-то кровавого маньяка или как надежду на исполнение минских соглашений, в чем Кремль так или иначе заинтересован? Есть такое впечатление, что к нему такая благожелательная неопределенная сочувственная симпатия. Все таки на данный момент, видимо, от него чего-то ждут. Хотя, в целом, его тоже скорее описывают в негативном ключе, чем в нейтральном или позитивном,

– отмечает эксперт.

Нужен ли России мир?

"Украинцы срывают разведение сил, а боевики наоборот разведения жаждут – пустили целых три белых сигнальных ракеты", – так вкратце можно описать позицию российских медиа по вопросу разведения войск на Донбассе. Традиционно в картине мира россиян во всем виноваты "нацики", представители же ОРДЛО, которые в очередной раз обстреляли позиции в районе возможного разведения, – "белые и пушистые".

В отношении Донбасса российские желания – вполне прозначные. Дело не в мире или войне – дело в том, что России нужен Донбасс внутри Украины как фактор управления Украиной или влияния на украинскую политику. Такой себе ИГИЛ внутри страны. И Россия достаточно последовательно идет к этой цели и, скажем так, не без некоторых успехов,

– объясняет такую позицию росСМИ Андрей Окара.

Может ли такая риторика медиа РФ быть этому подтверждением? Во всяком случае она точно свидетельствует о том, что пока украинская сторона пытается найти компромисс, в Москве никакого мира в принципе не хотят.



Отношение россиян к украинцам все же улучшилось