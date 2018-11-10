Националисты из С14 пикетировали Центральный автовокзал в Киеве: в чем причина

Днем 10 ноября в Киеве на Центральном автовокзале активисты националистической организации С14 провели акцию против автоперевозчиков.

Соответствующее сообщение появилось на их странице в Facebook.

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На автовокзале Киева активисты С14 устроили акцию против перевозчиков

Как отмечают радикалы, вместе с ними в мероприятии участвовали представитель Союза ветеранов войны с Россией, "Ветеранского братства", Киевского городского союза ветеранов АТО и другие участники боевых действий на Донбассе.



Вместе с националистами участие в мероприятии принимали представители ветеранских организаций

Как пояснили в C14, причины протеста:

– регулярные отказы ("часто наглые") бесплатно перевозить бойцов;



Одна из причин протеста – перевозчики нагло относятся к бойцам

– на автовокзале работают фирмы, которые незаконно проводят поездки на оккупированную территорию и в Россию;



Несмотря на войну, из Киева осуществляются автобусные рейсы на оккупированный Донбасс



Также из Киева едут автобусы на территорию России



А некоторые из перевозчиков предлагает рейсы и в страну-агрессора, и на оккупированные территории

– фейковые Кобъявления абмина на кассах о том, что бойцы должны компенсировать 50% стоимости билетов.

"Удалось пообщаться с руководством автовокзала, которое, несмотря на все доказательства отрицало свою вину. Далее оно вообще убежало и закрылось в кабинетах. Тем не менее, результат есть. Прямо сегодня начали всем защитникам продавать бесплатно билеты. Все фейковые объявления исчезли. Деятельность фирм, которые катают в Донецк, Луганск, Москву и другие обещали проверить", – отметили националисты.



Активистам все же удалось пообщаться с администрацией автовокзала