Националисты из С14 пикетировали Центральный автовокзал в Киеве: в чем причина
Днем 10 ноября в Киеве на Центральном автовокзале активисты националистической организации С14 провели акцию против автоперевозчиков.
Соответствующее сообщение появилось на их странице в Facebook.
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На автовокзале Киева активисты С14 устроили акцию против перевозчиков
Как отмечают радикалы, вместе с ними в мероприятии участвовали представитель Союза ветеранов войны с Россией, "Ветеранского братства", Киевского городского союза ветеранов АТО и другие участники боевых действий на Донбассе.
Вместе с националистами участие в мероприятии принимали представители ветеранских организаций
Как пояснили в C14, причины протеста:
– регулярные отказы ("часто наглые") бесплатно перевозить бойцов;
Одна из причин протеста – перевозчики нагло относятся к бойцам
– на автовокзале работают фирмы, которые незаконно проводят поездки на оккупированную территорию и в Россию;
Несмотря на войну, из Киева осуществляются автобусные рейсы на оккупированный Донбасс
Также из Киева едут автобусы на территорию России
А некоторые из перевозчиков предлагает рейсы и в страну-агрессора, и на оккупированные территории
– фейковые Кобъявления абмина на кассах о том, что бойцы должны компенсировать 50% стоимости билетов.
"Удалось пообщаться с руководством автовокзала, которое, несмотря на все доказательства отрицало свою вину. Далее оно вообще убежало и закрылось в кабинетах. Тем не менее, результат есть. Прямо сегодня начали всем защитникам продавать бесплатно билеты. Все фейковые объявления исчезли. Деятельность фирм, которые катают в Донецк, Луганск, Москву и другие обещали проверить", – отметили националисты.
Активистам все же удалось пообщаться с администрацией автовокзала
Напомним, с 1 ноября в Тернополе стоимость проезда в общественном транспорте возросла почти вдвое. В маршрутном такси – 9 гривен, а в троллейбусе – 8. Подозревают, что городская власть таким образом хочет из кошельков тернополян оплатить льготные перевозки. Чтобы привлечь внимание к проблеме, люди перекрывали центральную улицу города, а также распространяли флешмоб "Пешком на работу". 6 ноября перевозчики не вышли на маршруты из-за решения местных властей не повышать стоимость проезда.