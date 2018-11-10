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      Националисты из С14 пикетировали Центральный автовокзал в Киеве: в чем причина

      398 Читати новину українською
      Праворадикалы из С14 провели акцию против перевозчиков на Центральном автовокзале Киева
      Праворадикалы из С14 провели акцию против перевозчиков на Центральном автовокзале Киева / Facebook-сторінка C14

      Днем 10 ноября в Киеве на Центральном автовокзале активисты националистической организации С14 провели акцию против автоперевозчиков.

      Соответствующее сообщение появилось на их странице в Facebook.

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      Автовокзал, Київ, перевізники, транспорт, ДНР, окупація, Росія, протести, C14
      На автовокзале Киева активисты С14 устроили акцию против перевозчиков

      Как отмечают радикалы, вместе с ними в мероприятии участвовали представитель Союза ветеранов войны с Россией, "Ветеранского братства", Киевского городского союза ветеранов АТО и другие участники боевых действий на Донбассе.

      Автовокзал, Київ, перевізники, транспорт, ДНР, окупація, Росія, протести, C14
      Вместе с националистами участие в мероприятии принимали представители ветеранских организаций

      Как пояснили в C14, причины протеста:

      – регулярные отказы ("часто наглые") бесплатно перевозить бойцов;

      Автовокзал, Київ, перевізники, транспорт, ДНР, окупація, Росія, протести, C14
      Одна из причин протеста – перевозчики нагло относятся к бойцам

      – на автовокзале работают фирмы, которые незаконно проводят поездки на оккупированную территорию и в Россию;

      Автовокзал, Київ, перевізники, транспорт, ДНР, окупація, Росія, протести, C14
      Несмотря на войну, из Киева осуществляются автобусные рейсы на оккупированный Донбасс

      Автовокзал, Київ, перевізники, транспорт, ДНР, окупація, Росія, протести, C14
      Также из Киева едут автобусы на территорию России

      Автовокзал, Київ, перевізники, транспорт, ДНР, окупація, Росія, протести, C14
      А некоторые из перевозчиков предлагает рейсы и в страну-агрессора, и на оккупированные территории

      – фейковые Кобъявления  абмина на кассах о том, что бойцы должны компенсировать 50% стоимости билетов.

      "Удалось пообщаться с руководством автовокзала, которое, несмотря на все доказательства отрицало свою вину. Далее оно вообще убежало и закрылось в кабинетах. Тем не менее, результат есть. Прямо сегодня начали всем защитникам продавать бесплатно билеты. Все фейковые объявления исчезли. Деятельность фирм, которые катают в Донецк, Луганск, Москву и другие обещали проверить", – отметили националисты.

      Автовокзал, Київ, перевізники, транспорт, ДНР, окупація, Росія, протести, C14
      Активистам все же удалось пообщаться с администрацией автовокзала

      Напомним, с 1 ноября в Тернополе стоимость проезда в общественном транспорте возросла почти вдвое. В маршрутном такси – 9 гривен, а в троллейбусе – 8. Подозревают, что городская власть таким образом хочет из кошельков тернополян оплатить льготные перевозки. Чтобы привлечь внимание к проблеме, люди перекрывали центральную улицу города, а также распространяли флешмоб "Пешком на работу". 6 ноября перевозчики не вышли на маршруты из-за решения местных властей не повышать стоимость проезда.

      Теги: Новости Украины АТО Транспорт протесты Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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