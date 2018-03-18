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Националисты пикетируют посольство России в Киеве и консульство в Харькове: фото

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Выборы президента РФ: пикет под консульством России в Харькове
Выборы президента РФ: пикет под консульством России в Харькове

В воскресенье, 18 марта, в день выборов президента России, здание посольства России в Киеве усиленно охраняют правоохранители. Сейчас ситуация спокойная.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Полиция частично ограничила движение транспорта по Воздухофлотскому проспекту, перекрыв дорогу металлическими и деревянными заборами.

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По состоянию на 8:30 возле ограды, выставленной правоохранителями на Воздухофлотском проспекте возле посольства России, собрались около сотни активистов националистических движений. Они держат в руках флаги "Свободы", "Национального корпуса", "Правого сектора" и организации С14. На месте присутствуют около 30 человек с символикой национальных дружин.

Присутствующие пока не принимают никаких активных мер. В квартале находится большое количество правоохранителей. Также на месте есть наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Из автомобиля с колонками звучит патриотическая музыка. Пикетчики выставили фотографии, на которых изображены действия России в Грузии и Украине.

В то же время перед генеральным консульств России в Харькове также проводят пикет активисты "Свободы", "Правого сектора", "Национального корпуса" и других националистических организаций.

Так, перед входом в генконсульство размещены щиты с плакатами "Россия = война", "Выборы на крови" и другие. По словам участников акции, они намерены не допустить проведения голосования в выборах президента России на территории консульства.

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Здания консульства окружены сотрудниками Нацгвардии и полиции. Движение транспорта на прилегающих улицах перекрыто. Как сообщили в полиции, сотрудники Генконсульства России уже находятся в здании.

По состоянию на 8:15 желающих прийти и проголосовать на выборах президента России в генконсульстве РФ не было.

Напомним, Россия планировала открыть 4 избирательных участка для голосования на выборах президента РФ в Украине – в посольстве РФ в Киеве, а также в помещениях генконсульств во Львове, Одессе и Харькове. Однако глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в день выборов президента России россиян не будут впускать в посольства и консульства в украинских городах.

Теги: Выборы в России 2018 Новости Украины протесты Пикет Новости Харькова Новости Киева Правый сектор ВО "Свобода" Полиция
Источник: 24 Канал
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