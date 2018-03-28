Националисты проведут масштабную акцию в Николаеве с требованием уволить губернатора Савченко

Партия "Национальный корпус" требует уволить главу Николаевской области Алексея Савченко. По этому поводу планируют провести 29 марта акции.

В партии убеждены, что он довел до самоубийства директора Николаевского аэропорта, ветерана АТО Владислава Волошина. Тот 18 марта покончил с собой.

Читайте также: В Одессе прошел марш памяти Сашка Белого

Националисты подозревают, что чиновники Николаевской ОГА требовали от него подписать сомнительные документы по ремонту аэровокзала. Поэтому завтра созывают людей на масштабные акции протеста в Николаеве и Киеве.

Мы знаем и имеем информацию, что готовится к этой акции напрямую Алексей Савченко. Который задействует так называемых титушек, задействует людей,

– рассказал руководитель штаба партии "Национальный корпус" Родион Кудряшов.

К слову, во вторник, 20 марта, под стенами Николаевской облгосадминистрации митингуют около сотни человек. Участники митинга требуют отставки главы ОГА Алексея Савченко.