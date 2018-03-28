Националисты проведут масштабную акцию в Николаеве с требованием уволить губернатора Савченко
Партия "Национальный корпус" требует уволить главу Николаевской области Алексея Савченко. По этому поводу планируют провести 29 марта акции.
В партии убеждены, что он довел до самоубийства директора Николаевского аэропорта, ветерана АТО Владислава Волошина. Тот 18 марта покончил с собой.
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Националисты подозревают, что чиновники Николаевской ОГА требовали от него подписать сомнительные документы по ремонту аэровокзала. Поэтому завтра созывают людей на масштабные акции протеста в Николаеве и Киеве.
Мы знаем и имеем информацию, что готовится к этой акции напрямую Алексей Савченко. Который задействует так называемых титушек, задействует людей,
– рассказал руководитель штаба партии "Национальный корпус" Родион Кудряшов.
К слову, во вторник, 20 марта, под стенами Николаевской облгосадминистрации митингуют около сотни человек. Участники митинга требуют отставки главы ОГА Алексея Савченко.
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