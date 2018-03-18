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Националисты сорвали выборы Путина в Украине и угрожают "тряхнуть" всю власть

925 Читати новину українською
Националисты сорвали выборы Путина в Украине
Националисты сорвали выборы Путина в Украине / vgolos.com.ua

Украинские националисты начинают наступление на внутреннего врага, которым является антиукраинская олигархическая система. 3 апреля в столице состоится великая антиолигархическая акция, направленная на защиту интересов украинцев и приведение в чувство всей властной верхушки Украинского государства.

Об этом 18 марта 2018 года во время блокирования выборов российского президента в Киеве заявил заместитель председателя ВО "Свобода", народный депутат Украины Андрей Ильенко.

Ситуация под дипломатическими представительствами страны-агрессора доказывает способность националистов и их защиту национальных интересов, чести и достоинства украинской нации, –
заместитель председателя ВО "Свобода", народный депутат Украины Андрей Ильенко.

Он отметил, что националисты доказали свою состоятельность в борьбе с внешним врагом – Россией, и будут делать все для того, чтобы одолеть врага внутреннего – олигархическую систему.

"Нынешняя ситуация под дипломатическими представительствами страны-агрессора доказывает способность националистов и их защиту национальных интересов, чести и достоинства украинской нации. Сегодня националисты показали, что дают отпор внешнему врагу, несмотря на бездействие нынешней украинской власти. И даже те действия, которые власть начала запоздало совершать, были исключительно потому, что была твердая позиция националистов.

Но в то же время после четырех лет войны, которая продолжается дальше, до сих пор не разорваны дипломатические отношения с оккупантом, в Украине работают дипломатические представительства страны-агрессора. Мы, националисты, понимаем: так происходит потому, что у Украины есть два врага. Внешний враг – это Московия, а внутренний враг – это олигархат.

"Сегодня мы показали свою действенность против внешнего врага. Так же, как украинские националисты вместе со всеми украинцами, которые защищают свою землю, показывают это на фронте московско-украинской войны. И уже скоро мы будем переходить в наступление против антиукраинской олигархической системы. Вернем Украину в украинские руки!" – подчеркнул Андрей Ильенко

Теги: Новости Украины Новости политики Выборы в России 2018 ВО "Свобода"
Источник: 24 Канал
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