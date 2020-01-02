Националисты в масках Санта-Клаусов разгромили несколько кафе в Мариуполе: видео
В Мариуполе Национальные дружины устроили настоящий погром накануне Нового года. 28 декабря молодые ребята разгромили кафе "Бахчик", избили посетителей и применили против них слезоточивый газ. Похожие случаи произошли и в других наливайках города.
Нападавшие были в масках и шапках Санта Клаусов. Они ворвались в кафе со словами "с Новым годом!", распылили газовые балончики в сторону гостей заведения и начали их бить, пишет издание 0629.
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Параллельно еще несколько нацдружинников разбили в кафе посуду и бутылки с алкоголем, поломали мебель.
Националисты разгромили кафе в Мариуполе / фото 0629
По предварительным данным, из-за разбоя пострадали трое посетителей и сотрудница кафе. Им помощь оказали медики, приехавшие на место происшествия.
Впоследствии выяснилось, что этот случай была не одиночный – аналогичные нападения произошли в разных районах Мариуполя. Из-за разбоев полиция возбудила уголовное производство по статье о "хулиганстве". Санкция статьи ограничение свободы до 5 лет или заключение до 4 лет.
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Сначала представители "Национальной дружины" заявляли, что организация к этому преступлению не имеет отношения.
Уже 1 января в сети появилось видео под названием "Новогодняя сказка от Национальной дружины". На фоне праздничной музыки националисты в масках разбивают кафе. За кадром голос сказал, что это подарок от Святого Николая, которого ребенок попросил закрыть наливайки и помочь отцу бросить употреблять алкоголь.
Нацдружины разгромили наливайку в Мариуполе: видео