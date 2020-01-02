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      Националисты в масках Санта-Клаусов разгромили несколько кафе в Мариуполе: видео

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      Националисты разгромили несколько наливаек Мариуполя перед Новым годом / 0629.com.ua

      В Мариуполе Национальные дружины устроили настоящий погром накануне Нового года. 28 декабря молодые ребята разгромили кафе "Бахчик", избили посетителей и применили против них слезоточивый газ. Похожие случаи произошли и в других наливайках города.

      Нападавшие были в масках и шапках Санта Клаусов. Они ворвались в кафе со словами "с Новым годом!", распылили газовые балончики в сторону гостей заведения и начали их бить, пишет издание 0629.

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      Параллельно еще несколько нацдружинников разбили в кафе посуду и бутылки с алкоголем, поломали мебель.


      Националисты разгромили кафе в Мариуполе / фото 0629

      По предварительным данным, из-за разбоя пострадали трое посетителей и сотрудница кафе. Им помощь оказали медики, приехавшие на место происшествия.

      Впоследствии выяснилось, что этот случай была не одиночный – аналогичные нападения произошли в разных районах Мариуполя. Из-за разбоев полиция возбудила уголовное производство по статье о "хулиганстве". Санкция статьи ограничение свободы до 5 лет или заключение до 4 лет.

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      Сначала представители "Национальной дружины" заявляли, что организация к этому преступлению не имеет отношения.

      Уже 1 января в сети появилось видео под названием "Новогодняя сказка от Национальной дружины". На фоне праздничной музыки националисты в масках разбивают кафе. За кадром голос сказал, что это подарок от Святого Николая, которого ребенок попросил закрыть наливайки и помочь отцу бросить употреблять алкоголь.

      Нацдружины разгромили наливайку в Мариуполе: видео

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Мариуполя Национальная дружина Криминальные новости Алкоголь
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