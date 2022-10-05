Есть 2 отдельных механизма: как происходит национализация российских объектов

Верховная Рада Украины на этой неделе взялась за национализацию более 900 российских объектов. Речь идет об активах, принадлежащих России не только как государству, но и российским бизнесменам и олигархам.

Соответственно, есть два разных механизма национализации этих объектов. Об этом 24 каналу рассказала народная депутат и заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

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Национализация собственности олигархов

По ее словам, Международный суд ООН заявил, что ни один национальный суд не может лишить государство его собственности, даже если оно нарушает международное право.

Поэтому в Украине предусмотрено два отдельных механизма. Первый – это так называемый судебно-санкционный механизм, касающийся наиболее распиаренных активов,

– сообщила народный депутат.

Она пояснила, что этот механизм применяется к таким объектам, как Николаевский глиноземный завод Олега Дерипаски, "Альфа-банк" Михаила Фридмана и ТРЦ "Ocean Plaza", и прочим. Он предусматривает конфискацию активов через Высший антикоррупционный суд.

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Механизм национализации государственных активов России

Пидласа отметила, что касается активов, принадлежащих России как государству, Украина не может применить судебно-санкционный механизм национализации. Следовательно, наше государство будет действовать по закону, который Верховная Рада приняла еще в марте.

Такой способ гарантирует высокую легитимность этого процесса и создает прецедент в международном праве,

– подчеркнула депутат.

По ее словам, в настоящее время Кабинет Министров насчитал 903 объекта, которые находятся в государственной собственности страны-агрессора. Впрочем, их может быть больше.

Большая часть бизнесов и недвижимости, находящейся в непосредственной государственной собственности России, расположены во временно оккупированном Крыму, особенно это касается туристической сферы. Так, после деоккупации полуострова все эти объекты полностью перейдут в государственную собственность нашего государства.

Пидласа объяснила, как будет происходить национализация российских объектов: смотрите видео

Что будет с объектами, которые частично принадлежат России

Пидласа рассказала, что в списке подлежащих национализации объектов есть 79 позиций, касающихся корпоративных прав, то есть акции или доли. Кроме того, не все эти доли стопроцентны. К примеру, в "Энергомашспецстале" кипрской компании принадлежит 92% акций, а в некоторых компаниях это может быть 20 – 50%. Национализации подлежит только та часть, которая косвенно принадлежит российским властям.

У предприятий, у которых есть общая собственность украинских граждан и какой-то кипрской компании, принадлежащей России, будут национализировать только долю России,

– отметила народная депутат.

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Что ждет "Альфа-банк"

Пидласа пояснила, что самая большая проблема в национализации "Альфа-банка" заключается в том, что он крупный и системно важный банк. Следовательно, пока не говорится о том, чтобы закрыть его или мешать работе. Однако Украина его национализирует.

"В законе о выводе из рынка системно важного банка во время военного положения говорится, что национализация происходит из-за отнесения к категории неплатежеспособных, хотя он по факту таким не является и государство не будет докапитализировать "Альфа-банк", как это было с "Приватбанком", – рассказала она.

Продажа будет происходить за 1 гривну, то есть фактически без финансовых потерь для государства и банк продолжит спокойно и нормально работать в государственной собственности,

– подытожила депутат.