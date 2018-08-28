Национальная опера Украины откроет новый сезон мировыми шедеврами

Открывая в сентябре свой 151-й театральный сезон Национальная опера Украины с первых дней месяца будет дарить зрителю жемчужины украинской и мировой оперной классики.

Продолжая традиции проекта "Украинские оперные звезды в мире", поклонников таланта украинской дивы Людмилы Монастырской ожидает встреча с ней в двух оперных постановках: "Дон Карлос" и "Манон Леско". Партию Гремина в опере "Евгений Онегин" исполнит еще один звездный гость – Александр Цымбалюк. В сентябрьском репертуаре также третий показ нашумевшей премьеры прошлого сезона – балет "Юлий Цезарь".

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2 сентября – опера "Запорожец за Дунаем" (Гулак-Артемовский)

Стало доброй традицией начинать новый сезон с оперы, которая является жемчужиной украинской классики. Киевский зритель впервые увидел ее в 1934-м, и на протяжении 80 лет она не сходила с афиш театра. В 2015-м состоялось возобновление оперы в новой редакции, созданной композитором Мирославом Скориком (музыкальная редакция) и главным режиссером театра Анатолием Соловьяненко (сценическая версия).

Главный художник театра Мария Левитская для этого спектакля создала более 250 костюмов и почти 3000 квадратных метров живописи. Кроме того, сценическое действо обогащено рядом хореографических композиций, которые воплощены художественным руководителем балетной труппы театра Анико Рехвиашвили.

7 сентября – опера "Дон Карлос" (Верди)



Людмила Монастырская в партии Елизаветы в опере "Дон Карлос"

"Дон Карлос" – превосходное зрелое творение великого Верди, но ставится эта опера не часто. Одна из причин – она требует большого состава первоклассных исполнителей. Впервые на суд украинского зрителя опера "Дон Карлос" была представлена в 1985 году, а в 2012-м в новом прочтении снова вернулась на сцену Национальной оперы и стала самой масштабной постановкой за всю историю Независимости Украины.

Нынешнее сценическое воплощение произведения – сочетание сюжета с богатой драматургией и яркой сценографии. Костюмы героев соответствуют исторической эпохе, а декорации и спецэффекты дополняют события, которые произошли в Испании в XVI веке. Впервые в постановке были использованы новейшие современные технические средства. Марией Левитской разработаны удивительные по своей красоте и сложности декорации и изготовлены почти 420 костюмов.

В нашей работе над этим великим произведением не было места минимализму или антрепризным вольностям. Но, несмотря на глубокую историю произведения и его классическое прочтение, мы, как современный театр, считаем необходимым создание таких зрелищных спектаклей для украинского зрителя с привлечением новейших технических возможностей,

– отметил главный режиссер Анатолий Соловьяненко.

В сентябре 2017 года партию Елизаветы Валуа в опере "Дон Карлос" впервые исполнила Людмила Монастырская. "Я давно мечтала исполнить эту партию, и рада, что такая возможность представилась мне именно в нашем театре. Благодаря этому мой репертуар увеличивается, и дебют партии Елизаветы Валуа состоялся именно на сцене Национальной оперы", – отметила Монастырская.

8 сентября – балет "Юлий Цезарь" – премьера (3-й показ)



Балет "Юлий Цезарь"

Первые два премьерных спектакля балета "Юлий Цезарь" стали громким аккордом в конце юбилейного, 150-го, театрального сезона. Постановка Национальной оперы Украины, осуществленная при поддержке Посольства Итальянской Республики в Украине и Итальянского института культуры в Украине, стала одной из самых масштабных за последние годы. Балетный спектакль, рассказывающий об одной из величайших империй Древнего мира, которую олицетворяет, по замыслу авторов, Гай Юлий Цезарь – завоеватель, диктатор, реформатор.

"Юлий Цезарь" – это история о власти и любви, – рассказывает балетмейстер-постановщик Анико Рехвиашвили. – Но здесь мы обошли довольно заезженную тему Клеопатры. Гораздо больше нас заинтересовала Кальпурния, жена Цезаря, на руках которой он, заколотый заговорщиками, и умер. Зрители полностью погрузятся в атмосферу роскоши и колоссальных замыслов, "услышат" рев толпы в Circus Maximus, увидят и боевые танцы, и оргии, и бои гладиаторов – все, что характеризует то время во всем его великолепии.

28 сентября – опера "Манон Леско" (Пуччини) – возобновление

Вдохновленный романом аббата Прево "История кавалера де Грие и Манон Леско", Джакомо Пуччини создал одноименную оперу про страсть, наслаждение и угрызения совести, которая стала его творческим триумфом.

1 февраля 1893 года состоялась премьера "Манон Леско", под управлением дирижера Алессандро Поме на сцене Королевского театра в Турине. Главную партию Манон исполняла Чезира Ферране. Успех был триумфальным. Автор выходил на сцену чуть ли не тридцать раз! Некоторые из артистов плакали. В газетах писали, что ее автор – самый талантливый из молодых итальянских композиторов. Это была победа, одержанная не только Пуччини, но и направлением, которое он исповедовал. "Манон Леско" устанавливала принципы современного реализма, который содержит в себе психологически острое содержание веризма – стиль, который Пуччини развил в последующих операх, сделал его явлением не только в итальянской, но и европейской музыкальной культуре.

Что касается премьеры оперы на киевской сцене, то она состоялась только в 2009 году. Осуществил постановку итальянский режиссер Итало Нунциата. Сейчас спектакль будет возобновлен, а главную партию исполнит Людмила Монастырская.

Партия Манон – новая в репертуаре Людмилы, и впервые она ее исполнила в июне этого года на сцене Gran Teatredel Liceu в Барселоне, а также в рамках программы празднования 400-летия Пласа-Майор – центральной площади испанской столицы. Постановку осуществил известный итальянский режиссер Давид Ливерморе. О новой роли и выступлении в Барселоне Людмила Монастырская рассказывает:

Это не первая моя работа с Давидом – четыре года назад я была приглашена на роль Леоноры в опере "Сила судьбы" Верди. Этого режиссера всегда отличал довольно нестандартный подход к постановке, он мастер мелких деталей – для него нет незначительных ролей, каждый штрих в движении или в костюме любого артиста для него невероятно важны. Но, в то же время, для него вокал – доминанта, и от певцов он требует мастерства драматического актера. А партнером в этой постановке у меня был прекрасный американский тенор Грегори Кунде. Барселона приняла меня прекрасно, и я с нетерпением жду возможности теперь показать на родной сцене в Национальной опере Украины новую роль, на сегодня – одну из самых любимых!

30 сентября – опера "Евгений Онегин" (Чайковский)



Александр Цымбалюк

Более чем 30 лет опера с неизменным успехом идет на столичной сцене. И, вероятно, заслуга в этом не только великого композитора, который написал замечательную музыку, но и исполнителей главных партий. Одну из них – партию Князя Гремина – исполняет Александр Цымбалюк, который приглашен в рамках проекта "Украинские оперные звезды в мире" и входит в топ-5 лучших басов современности. Кстати, роль князя Гремина в этой опере Александру впервые пришлось исполнять в 23 года, хотя его героя, которому больше 40 лет, уже считали старым. Сейчас украинский бас почти "ровесник" с князем, тем более, считается, что именно в таком возрасте раскрывается вся красота мужского голоса.

Недавно украинские поклонники уже имели возможность встретиться с Александром, который буквально на сутки приехал в столицу, чтобы выступить на Софийской площади, в рамках проекта "В Украину вернусь". Гастрольный график певца очень напряженный. В ближайшее время его можно услышать на сцене Баварской государственной оперы и в оперном театре Мадрида.

Сентябрьский репертуар задает высокую планку нового театрального сезона. Любителей оперно-балетного искусства будет ждать много приятных творческих событий – премьеры, звездные гости – приглашенные солисты, обогащение складов оперных представлений новыми исполнителями, дебюты талантливой молодежи,

– отметил главный режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко.

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