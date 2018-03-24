Национальная опера устраивает гала-концерт в честь легендарной народной артистки Украины

Апрельский репертуар Национальной оперы Украины насыщен знаковыми событиями и не оставит равнодушными поклонников оперного и хореографического искусства.

Открывает программу месяца гала-концерт, посвященный юбилею творческой деятельности одной из ярких звезд, балерины Елены Филипьевой. Также в репертуаре месяца фрагмент оперы "Князь Игорь" – одноактный балет "Половецкие пляски", постановку которого осуществили к юбилею театра. Продолжая традиции проекта "Украинская оперные звезды в мире" на этот раз к участию в постановках приглашены Евгения Орлова и Михаила Дидыка. Орлов впервые исполнит партию в опере "Норма" и вместе с Дидыком, в день почитания памяти погибших на Чернобыльской АЭС, будет петь "Реквием".

1 апреля – гала-концерт по случаю 30-летия творческой деятельности Елены Филипьевой.

В первый день апреля поклонники хореографического искусства будут поздравлять с творческим юбилеем одну из самых талантливых балерин современности – Елену Филипьеву.

В свое время, в 1988 году, после окончания хореографического училища, Елена Филипьева была принята в труппу Академического театра оперы и балета УССР им. Т. Г. Шевченко. В кордебалете практически не танцевала, и первой сольной партией в театре стала главная роль в балете "Жизель". В 1993 году, в возрасте 23 лет, стала самой молодой народной артисткой независимой Украины. В 1994 году Елена получила золотую медаль Международного конкурса артистов балета "Майя", после чего по приглашению Майи Плисецкой неоднократно выступала на гастролях с труппой Гедиминаса Таранды "Имперский балет".

О своей профессии Филипьева говорит:

Убеждена, нет маленьких ролей, а есть плохие артисты. Настоящая балерина даже в небольшой вариации может показать все стороны своего таланта ...

Кто такая Елена Филипьева? Лауреат Международных конкурсов артистов балета – в Москве (1989, ІІI премия), Санкт-Петербурге (конкурс "Майя", 1994, золотая медаль), Японии (Нагоя, 1996, серебряная медаль; 1999, серебряная медаль). Награждена орденом Княгини Ольги III и II степени, Орденом Святого Станислава. Народная артистка Украины (1993). Гастролировала в России, Германии, Испании, Франции, Норвегии, Италии, Швейцарии, Канаде, США, Японии, Корее, Китае и других странах. Партнерами балерины по сцене были Николай Цискаридзе, Фарух Рузиматов, Александр Ветров, Алексей Фадеичев, Патрик Дюпон и многие другие известные танцоры.

22 апреля –​ опера "Норма" (Беллини)​



Опера "Норма"

Среди всех музыкальных произведений, которые создал Винченцо Беллини, опера "Норма", которая уже более 180 лет с неизменным успехом идет на всех знаковых оперных сценах мира, не зря считается истинным шедевром музыки. Один из музыкальных критиков XIX века писал о ней: "Из всех произведений Беллини именно в этой опере объединились глубокая реалистичность, мелодичное разнообразие и наиболее посвященные чувства". По иронии судьбы этим критиком был ни кто иной, как Рихард Вагнер. Сам автор этого бессмертного произведения считал, что "Норма" – это лучшее, что он создал в жизни.

И уже не первый раз в этом сезоне именно "Норма" станет той постановкой, в которой испытывают себя в новых партиях солисты Национальной оперы и приглашенные звезды. Так, в рамках проекта "Украинский оперные звезды в мире" солист нью-йоркской Метрополитен-оперы Евгений Орлов впервые будет петь партию Верховного жреца друидов Оровезо.

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24 апреля – балет "Кармен-сюита" (Бизе – Щедрин) и одноактный балет "Половецкие пляски" (фрагмент оперы "Князь Игорь" Бородина)

"Кармен-сюита" – одна из самых интересных интерпретаций оперной музыки Жоржа Бизе – принадлежит композитору Родиону Щедрину и балетмейстеру Альберто Алонсо. Одноактный балет "Кармен-сюита" был создан для легендарной Майи Плисецкой. Премьера состоялась в 1967 году. Как отметил Алонсо, это была мечта не просто перевести в танец гениальную оперу Бизе и новеллу Мериме, но и создать оригинальную хореографическую партитуру на палку и темпераментную музыку.

Киевская премьера "Кармен-сюиты" состоялась 25 мая 1973 года. Постановщики, взяв за основу хореографию Алонсо, изменили несколько трактовки партий в зависимости от особенностей исполнителей. Александр Плисецкий хорошо знал московское представление, Азарий Плисецкий, долгое время работал на Кубе, помнил постановку Алонсо. Сравнивая два варианта, балетмейстеры выбрали все самое лучшее и объединили в киевском спектакле, которая не дублировала московскую, а была своеобразным прочтением балета Бизе – Щедрин.

"Половецкие пляски"

А вот идея создания постановки "Половецкие пляски" на сцене Национальной оперы принадлежит художественному руководителю балета Анико Рехвиашвили. Фрагмент оперы Бородина "Князь Игорь" был поставлен к 150-летию театра (премьера состоялась осенью 2017 года).

Сначала мы готовили только фрагмент, но появилась идея расширить его до одного акта, взяв музыку увертюры к опере "Князь Игорь". Таким образом, зрители увидят одноактный балетный спектакль, состоящий из двух картин: первая – это Киевская Русь, русичи и вторая – это половецкий стан с танцами, – рассказала Рехвиашвили. – Что касается хореографического текста, то это полностью авторская работа. Бесспорно, читая музыку Бородина, понимаешь, какой характер он придает тому или иному эпизоду. Но наше прочтение совершенно другое: привлечено другая количество солистов, и вообще – это другая история ...

В январе этого года балетная труппа театра гастролировала по Японии, где зрители могли увидеть "Половецкие пляски", которые произвели на них неизгладимое впечатление.

26 апреля – Вечер памяти погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС – "Реквием" (Верди)

"Реквием" Джузеппе Верди пользуется такой же широкой популярностью, как и лучшие из его 26-ти опер. Законченный весной 1874 года, через несколько лет после "Аиды", "Реквием" имел длительную историю создания. В Европе "Реквием" Верди завоевал аудиторию сразу; по свидетельствам очевидцев, ему аплодировали бурно, требуя повторения отдельных номеров. В то же время за пределами Италии отношение к "Реквиему" во многих странах было, а частично и остается двойственным: он больше воспринимается как произведение оперного жанра, чем духовного.



Евгений Орлов

В жизни каждого народа и каждого государства есть не только праздничные и светлые дни, но и трагические события. К сожалению, украинский народ не стал исключением, поэтому руководством Национальной оперы Украины было принято решение ввести это произведение в репертуар с целью достойного чествования памяти жертв Голодомора, Героев Небесной Сотни и погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Работа над воплощением произведения проходила под руководством Николая Дядюры и Богдана Плиша и прозвучит в исполнении Оксаны Крамаревой (сопрано), Анжелины Швачки (меццо-сопрано). Также в исполнение "Реквиема" в рамках проекта "Украинский оперные звезды в мире" приглашены два солиста – Евгений Орлов (бас) и Михаил Дидык (тенор).

Визит в Киев тенора Дидыка станет одним из главных событий апреля в Национальной опере. Певец и раньше находил время и возможность в перерывах между зарубежными ангажементами побывать на родине. Михаил начал свою карьеру в родной Украине как солист Национальной оперы, где пел Ленского в "Евгении Онегине", Альфредо в "Травиате", герцога в "Риголетто" и Германа в "Пиковой даме". Вскоре после этого он начал получать приглашения от разных театров мира. Дидык объездил с гастролями множество европейских стран, а также Америку. Его голос звучал со сцены Большого театра, Мариинского, Финской национальной оперы, Нью-Йорк Сити оперы и многих других.

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