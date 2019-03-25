Национальная сборная Украины по спортивному покеру выиграла Кубок Наций в Ирландии

Наша команда впервые играла в турнире такого ранга и с ходу взяла главный трофей. А PokerMatch Pro Ольга Ермольчева увезла домой приз лучшему игроку турнира.

Есть первый трофей в истории Национальный сборной Украины по спортивному покеру! Наша команда впервые в своей истории отправилась на престижный турнир Кубок Наций в Ирландию — и выиграла его!Об этом сообщает издание "Корреспондент".

Два дня в Дублине нашим спортсменам противостояли опытные соперники из Германии, Ирландии, Индии, Тайпея и Digital Team, но дебютантов из Украины это не смутило. Буквально с первых игровых сессий наша команда вырвалась вперёд и не позволила никому из конкурентов сместить себя с первого места.

В итоговой таблице отрыв от ближайших конкурентов — сборной Ирландии — составил 53 очка, а третье место заняла команда Германии.

Победителями Кубка Наций-2019 в составе сборной Украины стали: PokerMatch Pro Ольга Ермольчева, Андрей Любовецкий, Владимир Дрокин, Михаил Кедровский, Андрей Момот, Тимур Азизов и Роман Головко.

Кроме того, в Украину отправится и приз лучшему игроку турнира. Им стала Ольга Ермольчева, которая по статистическим показателям опередила маститых игроков в "матч-покер".

"Я до сих пор не верю, что получила эту награду! Я выиграла с большим отрывом от второго места, а его занял легендарный покерист Энди Блэк, — сказала Оля после победы. — Честно говоря, играть за команду — это большой стресс, ведь после каждой проигранной фишки начинаешь думать, что именно ты слабое звено и тянешь команду на дно. Но мы верили в победу и доказали, что покер — это игра мастерства!".

По словам наших "сборников", эта победа была бы невозможной без слаженной работы всей команды и сумасшедшей поддержки болельщиков и на самом турнире, и в Украине.

Кстати, соперники тоже оценили уровень сборной Украины. На церемонии награждения много тёплых слов о нашей команде сказали хозяева турнира, ирландцы.

Отдельно отметим Всеукраинскую федерацию спортивного покера, которая собрала команду на этот турнир и организовала поездку в Ирландию, а титульный спонсор сборной Украины PokerMatch оказал мощную спонсорскую и медийную поддержку нашей делегации!