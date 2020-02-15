Национальная платформа примирения и единства: Сивохо заявил о новом плане мира с Донбассом

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо сообщил о предстоящей презентации Национальной платформы примирения и единства.

Такое заявление он сделал во время общения с журналистами перед началом съезда партии "Слуга народа". Правда, о вышеупомянутой платформе на этом мероприятии ничего не говорилось. На вопрос, создали ли ее в рамках СНБО, Сивохо ответил, что это будет абсолютно новая структура.

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Впоследствии Иван Толкачев, который представился членом "команды Сивохо", заявил, что презентация новой структуры должна состояться 19 февраля.

Эта платформа создана в рамках выполнения сформулированных президентом задач по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса. Мы долго работали вместе с международными экспертами, вместе с конфликтологами, политологами. И поэтому родилась Платформа,

– добавил он.

По его словам, эта платформа намеревается "объединить под своим крылом и общественные инициативы и государственные программы".

Что еще известно об анонсированной Сивохой Национальной платформе примирения и единства

О ней он впервые заявил в октябре 2019 года. Тогда говорилось о создании Национальной платформы примирения и единства для "поиска диалога на пути к миру".

Сивохо подчеркивал, что много кто критикует президента Зеленского за "недостаточную жесткость и категоричность, но он – президент мира и диалога".

Поэтому, отметил Сивохо, для возвращения в состав Украины Донбасса и людей, проживающих на оккупированных территориях, необходимо, как в семье, научиться "понимать, прощать и просить прощения".

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Какие еще идеи по Донбассу Украина предлагает

В рамках Мюнхенской конференции Владимир Зеленский заявил об инициативе совместного патрулирования линии разграничения между подконтрольными Киеву и оккупированными территориями. Кроме Украины и ОБСЕ, участие в этом должны принимать представители оккупационных администраций. Но кто именно из "представителей оккупированных территорий" мог бы принять участие в таком патрулировании, Зеленский не уточнил.

Кроме того, президент Украины заявил, что Украина хочет предложить секторальный принцип разведения войск на Донбассе. Согласно ему, линия разграничения разбивается на сектора. А дальше происходит постепенное разведение сил и средств.

Украинский президент подчеркнул, что переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как наблюдатели ОБСЕ верифицируют отсутствие каких-либо вооруженных формирований, вооруженных войск и военной техники.