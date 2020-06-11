Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку. Теперь ее снизят с 8% до самого низкого показателя в истории Украины – 6%. Это произойдет уже с 12 июня.

Решение о снижении учетной ставки объявил глава НБУ Яков Смолий во время брифинга 11 июня.

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Как объяснил государственный регулятор, дальнейшее смягчение монетарной политики необходимо, чтобы поддержать экономику во время постепенного сворачивания карантина.

В Нацбанке также назвали ряд предпосылок для снижения учетной ставки:

снижение темпов инфляции;

постепенное возобновление деловой активности с ослаблением карантина;

уже третий месяц предложение валюты на рынке превышает спрос;

Украина и МВФ договорились продолжать сотрудничество и о новом транше.

Что такое учетная ставка: кратко

В вопросе регулирования экономики учетная ставка указывает на фактическую стоимость денег. Более низкая учетная ставка указывает на то, что деньги в экономике являются более дешевыми.

Учетная ставка определяет процент, под который центробанк выдает кредиты коммерческим банкам. Следовательно, это частично определяет и то, под какие проценты коммерческие банки выдают деньги гражданам и бизнесу.

Снижение учетной ставки в Украине фактически означает, что экономика государства начинает развиваться и "выздоравливать" от войны и аннексии Крыма, которые спровоцировали кризис в Украине в 2014 – 2015 годах.