Нацбанк снизил учетную ставку до рекорда в истории Украины: что это значит
Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку. Теперь ее снизят с 8% до самого низкого показателя в истории Украины – 6%. Это произойдет уже с 12 июня.
Решение о снижении учетной ставки объявил глава НБУ Яков Смолий во время брифинга 11 июня.
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Как объяснил государственный регулятор, дальнейшее смягчение монетарной политики необходимо, чтобы поддержать экономику во время постепенного сворачивания карантина.
В Нацбанке также назвали ряд предпосылок для снижения учетной ставки:
- снижение темпов инфляции;
- постепенное возобновление деловой активности с ослаблением карантина;
- уже третий месяц предложение валюты на рынке превышает спрос;
- Украина и МВФ договорились продолжать сотрудничество и о новом транше.
Что такое учетная ставка: кратко
В вопросе регулирования экономики учетная ставка указывает на фактическую стоимость денег. Более низкая учетная ставка указывает на то, что деньги в экономике являются более дешевыми.
Учетная ставка определяет процент, под который центробанк выдает кредиты коммерческим банкам. Следовательно, это частично определяет и то, под какие проценты коммерческие банки выдают деньги гражданам и бизнесу.
Снижение учетной ставки в Украине фактически означает, что экономика государства начинает развиваться и "выздоравливать" от войны и аннексии Крыма, которые спровоцировали кризис в Украине в 2014 – 2015 годах.