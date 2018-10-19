Национальный интеллект выведет Украину на правильный путь развития, – Юлия Тимошенко

Украина должна полагаться на национальный интеллект, так как именно он сможет дать четкий и правильный план развития государства.

Об этом заявила Юлия Тимошенко во время первого заседания Национальной платформы "Новый экономический курс Украины", которое проходит сегодня в Киеве.

"Национальный интеллект может создать для страны правильный путь развития. Я верю, именно такими силами мы сможем начертить Новый экономический курс, который станет ориентиром, планом действий нового руководства государства", – убеждена она.

Юлия Тимошенко отметила, что за 27 лет Украина получила множество советов из-за рубежа.

"Хорошо, что весь мир пытается помочь нам пройти этот путь изменений и установить социально ориентированную экономику. Но, к сожалению, не все советы оказались эффективными. Сегодня мы не можем констатировать, что наша страна является экономически процветающей. Пришло время полагаться на свой украинский национальный интеллект", – сказала лидер партии.

По ее убеждению, после перезагрузки власти новая политическая команда вместе со специалистами начнет воплощать курс как выверенную всей интеллектуальной Украиной программу действий.

"Мы сможем дать не менее 7% роста экономики в год. Мы сможем заменить отсталую сырьевую экономику на инновационную, провести профессиональную программу детенизации, деофшоризации экономики, демонополизировать все области нашей экономической жизни, чтобы на основе настоящей конкуренции, настоящего рынка дать развитие этим отраслям. Это светлая и правильная цель", – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Как констатировал во время заседания один из разработчиков Нового экономического курса Виталий Ломакович, сегодняшние показатели не позволяют Украине достичь такого качества жизни, о которой все мечтают. По его мнению, общенациональное обсуждение предложенной Юлией Тимошенко стратегии должно создать документ, который станет для новой власти дорожной картой перезагрузки страны. Процесс будет максимально открытым и продлится до конца первого квартала 2019-го.

"Мы хотим, чтобы было максимально широкое привлечение людей. И действительно Юлия Тимошенко как политик с наибольшим рейтингом и человек, который взял на себя мужество выйти с этой платформой к обществу, действительно способен ее реализовать – эту усовершенствованную стратегию инновационного развития Украины", – заявил Ломакович.

Отметим, что в рамках платформы будут работать 12 групп, которые будут заниматься различными направлениями, в частности агросектором, транспортной стратегией, бюджетной, энергетической, монетарной политикой, госуправлением, развитием фондового рынка, налогообложением и тому подобное.

Обсудить результаты работы платформ, программу курса, смогут все желающие в онлайн-режиме.

"Национальная платформа введет новую веху в политической культуре Украины", – убежден разработчик интернет-площадки, на котором собственно и будут систематизироваться все предложения, Алексей Жмеренецкий.

"Я надеюсь, что в новом политическом сезоне эта система – как в свое время PRoZorro и OpenData – станет общегосударственной системой для обсуждения проектов всех государственных нормативно-правовых актов, законопроектов, проектов постановлений и тому подобное. И они не будут разрабатываться, как это было традиционно, – в кулуарах и в последний момент вноситься в зал для голосования", – подытожил он.