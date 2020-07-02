Президент Владимир Зеленский прекратил деятельность Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Указ вступил в силу со времени обнародования.

Комиссия по ликвидации будет работать три месяца

Указ о ликвидации Нацкомфинуслуг Зеленский подписал 30 июня 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОПУ.

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Также глава государства поручил создать комиссию по ликвидации, ее возглавила руководитель аппарата Нацкомфинуслуг Татьяна Галабудська. О результатах своей работы она должна отчитаться за три месяца.

С объектами, которыми управляла Нацкомиссия, будет разбираться правительство.

Чем занималась Нацкомфинуслуг

Это государственный коллегиальный орган, который был подчинен непосредственно президенту, а также отчитывался Верховной Раде.

Нацкомиссия создана в 2011 году.

Деятельность:

– выдача лицензий на осуществление финансовой деятельности;

– ведение Государственного реестра финансовых учреждений: финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов.

Кто теперь выполняет функции Нацкомфинуслуг