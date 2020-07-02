Нацкомфинуслуг больше не существует: указ президента
Президент Владимир Зеленский прекратил деятельность Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Указ вступил в силу со времени обнародования.
Комиссия по ликвидации будет работать три месяца
Указ о ликвидации Нацкомфинуслуг Зеленский подписал 30 июня 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОПУ.
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Также глава государства поручил создать комиссию по ликвидации, ее возглавила руководитель аппарата Нацкомфинуслуг Татьяна Галабудська. О результатах своей работы она должна отчитаться за три месяца.
С объектами, которыми управляла Нацкомиссия, будет разбираться правительство.
Чем занималась Нацкомфинуслуг
- Это государственный коллегиальный орган, который был подчинен непосредственно президенту, а также отчитывался Верховной Раде.
- Нацкомиссия создана в 2011 году.
- Деятельность:
– выдача лицензий на осуществление финансовой деятельности;
– ведение Государственного реестра финансовых учреждений: финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов.
Кто теперь выполняет функции Нацкомфинуслуг
- С 1 июля регулированием рынков небанковских финансовых услуг занимается НБУ.
- Таким образом, именно Нацбанк стал регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй вместо Нацкомфинуслуг.
- Закон, регулирующий это, так называемый закон "о сплите" президент Зеленский подписал 16 октября 2019 года.