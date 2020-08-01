Нацкомиссия по госрегулированию в сфере энергетики и комуслуг утвердила сниженные "зеленые" тарифы. 21 июля законопроект одобрила Верховная Рада, а 31 июля документ подписал президент Владимир Зеленский

Решение НКРЭКУ приняла 1 августа

Соответствующее решение Нацкомиссия приняла на заседании 1 августа. Об этом говорится в сообщении на сайте НКРЭКУ.

Подробно Зеленский подписал закон о снижении "зеленого" тарифа для солнечных электростанций

Это техническое решение, которое принимается во исполнение принятого и вступившего в силу закона. Во избежание временного разрыва мы принимаем решение именно сегодня,

– отметила исполняющая обязанности председателя НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Как изменились "зеленые" тарифы

Закон предусматривает снижение "зеленого" тарифа:

для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015 до 31 декабря 2019 года солнечных станций более 1 МВт – на 15%;

для СЭС до 1 МВт – на 7,5%;

для ВЭС с турбинами мощностью 2000 кВт – на 7,5%.

Обратите внимание! Сокращение "зеленых" тарифов предусматривается уже с 1 августа.

Для большинства СЭС установлено "зеленый" тариф в размере 3,83 гривны за киловатт-час.

Самый высокий тариф – 7,37 гривны за киловатт-час. (В частности, для СЭС, установленных одними из первых),

Самый низкий – 3,29 гривны за киловатт-час.

Для подавляющего большинства ВЭС тариф составляет 2,82 гривны за киловатт-час или 3,39 гривны за киловатт-час.

Сколько предприятий владеют СЭС и ВЭС

Отметим, что всего в проекте постановления перечислено 780 субъектов хозяйствования, владеющих СЭС, и 27 субъектов, являющихся собственниками ВЭС.