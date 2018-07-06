Нацкомиссия по энергетике обвинила поставщика газа в Киеве в незаконных суммах в квитанциях

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обращает внимание поставщиков природного газа на незаконность выставления счетов бытовым потребителям, в которых указываются не предусмотренные действующим законодательством доначисления.

Об этом сообщает НКРЭКП.

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Отмечается, что из "публичных источников" Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, стало известно, что в июне 2018 года ГП "КиевГазЭнерджи" было выдвинуто требование к бытовым потребителям природного газа о необходимости компенсации убытков в пределах суммы, взысканной ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" с ГП "КиевГазЭнерджи" в связи с несвоевременными расчетами в период с 01.07.2015 по 31.12.2015, и разосланы соответствующие счета потребителям.

Долговые обязательства поставщика перед владельцем природного газа не должны перекладываться на бытовых потребителей природного газа и сообщаем о неправомерности такого требования ГП "КиевГазЭнерджи",

– отметили в НКРЭКП.

Также регулятор обратил внимание поставщиков природного газа на необходимость воздержания от незаконных действий, связанных с выставлением счетов бытовым потребителям, в которых указываются не предусмотренные действующим законодательством доначисления.