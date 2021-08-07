"Нацкорпус" обещает устроить массовые протесты из-за ареста своих активистов

Шевченковский суд избрал меру пресечения всем членам "Нацкорпуса", которых ранее задержала СБУ по подозрению в рэкете. Теперь 7 подозреваемых будут находиться по меньшей мере 60 суток в СИЗО.

Представители "Нацкорпуса" называют решение суда политическим преследованием и видят, что за этим стоит власть.

Важно Суд избрал меру пресечения всем задержанным СБУ членам "Нацкорпуса"

Именно поэтому лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий призвал всех выходить на поддержку задержанных активистов.

Это наши люди. Не "Национального корпуса", не ветеранской среды, а именно наши, то есть украинцы, те, которые за нее были готовы умирать, и за которых и мы, если надо, будем готовы умирать,

– сказал Белецкий.

В дальнейшем "Нацкорпус" обещает расширять протестные акции и сделать их еще более массовыми.

Активисты митинговали под судом

Представители "Национального корпуса" утром 6 августа устроили митинг в поддержку задержанных. Несмотря на то, что рассмотрение избрания меры пресечения растянулось до 3 часов ночи, люди разошлись только после объявления последнего приговора.

Как прошел митинг под Шевченковским райсудом / Фото "Нацкорпуса"

Меры пресечения активистам: что известно

Шевченковский районный суд избрал всем 7 представителям "Нацкорпуса" меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Следующие 60 дней в СИЗО пробудут:

Иван Никифоров,

Сергей Козлюк,

Сергей Величко,

Олег Скрипка,

Кирилл Крикунов,

Дмитрий Колесников,

Артем Субочев.

Подозреваемым инкриминируют статьи о создании преступной организации, вымогательстве и противодействии законной хозяйственной деятельности.

Как действовали злоумышленники

Как установила СБУ, представители "Нацкорпуса" вместе с правоохранителями и криминальными авторитетами Харьковщины занимались рэкетом бизнесменов в сфере ритуальных услуг. Они "обложили данью" местных предпринимателей угрожали насилием и физической расправой, если те отказывались платить.

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Ликвидировать мощную преступную группировку сотрудникам СБУ удалось 5 августа. Участие в ней принимали 50 человек.