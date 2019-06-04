"Нацкорпус" и "Нацдружины" устроили тысячный митинг под АП: что они требуют от Зеленского

Пока Владимир Зеленский в Европе, к его Администрации пришли активисты. Требуют, чтобы он предоставил гражданство иностранцам-добровольцам, которые воюют за Украину. А еще просят посодействовать принятию законопроекта об упрощении предоставления украинских паспортов для военных.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

Читайте также: Убийство 5-летнего мальчика полицейскими: активисты созывают масштабный митинг по всей Украине

Под дверь АП пришла примерно тысяча человек – представители "Национального корпуса" и "Национальной дружины". Также было примерно 5 добровольцев-иностранцев, которые хотели бы получить украинский паспорт.

Журналистам 24 канала удалось пообщаться с одним из парней, который воевал за Украину, – Станиславом из Молдовы. Две недели назад он в зоне проведения ООС получил уже третье ранение, в результате чего ему ампутировали пальцы на левой ноге. Он хочет оставаться в Украине и возвращаться в зону проведения ООС.

Я гражданин Республики Молдова. Я приехал в Украину в 2015 году. Тогда еще я сразу вступил в батальон "Азов". Я подписал контракт и ушел в ВСУ, 25-й батальон "Киевская Русь" (вероятно, после батальойна "Азов" – 24 канал). У меня есть украинские корни, у меня бабушка – украинка. Я выучил украинский за полгода,

– рассказал доброволец Станислав.



Доброволец Станислав из Молдовы