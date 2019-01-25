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      "Нацкорпус" на III Всеукраинском съезде назвал своим приоритетом парламентские выборы

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      "Нацкорпус" на III Всеукраинском съезде назвал своим приоритетом парламентские выборы

      В городе Киев прошел ІІІ Всеукраинский съезд партии "Национальный корпус". Своим приоритетом партия делает парламентскую кампанию.

      Участники увидели результаты деятельности партии, среди которых более 32 тысяч активистов по стране, которые в 2018 году провели более 10000 массовых мероприятий, направленных на активную борьбу против рейдерства, и реальная защита интересов обычных украинцев.

      Благодаря "Национальному корпусу" создано на высоком уровне множество социальных спортзалов, ветеранских организаций, детских лагерей и национальных хабов. Это тот вклад, который стоит оставлять за собой. Партийное движение создает развитие культурного, образовательного и социального направления для всей Украины. Команда, за которой стоят реальные дела – дела, которые делает каждый, кто помогает деятельности "Национального корпуса".

      Лидер "Национального корпуса" акцентировал внимание присутствующих на съезде 6 тысяч гостей и делегатов, а также представителей СМИ на то, что цель "Национального корпуса" на 2019 год – победа на парламентских выборах и формирование собственной фракции в следующем созыве.

      Также лидер партии сообщил, что отказывается участвовать в президентских выборах 2019 года. "Я отказываюсь участвовать в этом фарсе", – отметил Андрей Билецкий.

      Теги: Парламентские выборы 2019 Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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