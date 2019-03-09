Нацкорпус попытался прорваться на сцену к Порошенко в Черкассах, все закончилось столкновениями

Представители Нацкорпуса вышли на акцию в Черкассах, которую "приурочили" к визиту президента Петра Порошенко на совет регионального развития в Черкасской области. Однако прорваться к гаранту так и не удалось.

Сначала "Национальный Корпус" пришел во дворец "Дружбы народов", где выступал Порошенко. Националисты хотели подойти ближе к сцене, но помешали правоохранители.

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Именно тогда произошли столкновения с полицией, в результате чего пострадали 15 полицейских. Пятерым из них медицинскую помощь оказали на месте, десять обратились в больницы.



В столкновениях с националистами пострадали 15 полицейских



О пострадавших среди представителей Нацкорпуса не объявляли

"Президент от нас не уйдет. Мы заставим его пойти на диалог с народом. Мы поехали за ним в Черкассы, чтобы все-таки спросить Порошенко, когда посадят мародеров военного бюджета страны", – прокомментировали в Нацкорпусе.

"На замечания правоохранителей о недопустимости таких действий (прорываться на сцену во время выступления президента – 24 канал) около 30 активистов не реагировали. В дальнейшем они стали провоцировать на драку рядовых граждан, применили к сотрудникам полиции газ раздражающего действия, физическую силу, подожгли фаеры и в конце концов попытались заблокировать кортеж первого лица государства", – рассказали в полиции.

В конце концов, представителей Нацкорпуса удалось оттеснить.

Столкновения во время визита Порошенко в Черкассы: видео

Правоохранители открыли уголовное производство против представителей Нацкорпуса по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Глава МВД Арсен Аваков назвал действия Нацкорпуса недопустимыми.

Но этим все не закончилось. Когда к Порошенко добраться не получилось, Нацкорпус пошел к зданию Черкасской ОГА "требовать объяснений от губернатора".

Президент не захотел разговаривать с народом и низко бежал из города. Поэтому Национальный Корпус пришел к губернатору Черкасс Александру Вельбивцу требовать объяснений,

– отметили националисты.

Что Нацкорпус хотел от Порошенко? Честного расследования по громкому коррупционному делу "Укроборнпрома". В частности, бросить за решетку Гладковских, которые являются фигурантами дела.

Коротко о коррупционных схемах в "Укроборонпроме":

• В начале войны группа людей вступает в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупают военные запчасти в российских контрабандистов, а также со складов украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

• В группу входят: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде. В деле фигурируют люди, приближенные к президенту Петру Порошенко, а также бывший завод гаранта "Кузница на Рыбацком".

• Центром сделок становится подставное компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно Оптима. Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников, а старший утверждает, что ничего об этом не знал.

Смотрите первую и вторую часть расследования про "Укроборонпром".

Акция в Черкассах происходила на фоне более масштабных протестов в Киеве. 9 марта члены Нацкорпуса совместно с ветеранами войны на Востоке пришли на Майдан Независимости в Киеве. Целью ставилось – привлечь внимание общества к скандалу с хищением в "Укроборонпроме". Всего на акцию пришло около двух тысяч человек.

"Мы хотим увидеть отрубленные руки всех тех, кто обворовывал нашу страну. Сейчас мы хотим видеть этого человека, который воровал деньги на ту технику, которой нам не хватало в 2014-15 годах. Наши требования предъявляются в ультимативном характере", – заявил один из пикетчиков.

Дивіться фото: у центрі Києва Нацкорпус проводить акцію проти сім'ї Гладковських

После того, как разгорелся скандал о коррупции в "Укроборонпроме", несколько сотен активистов "Нацкопуса" провели пикет здания сына первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского. Участники акции выкрикивали: "мародерам – смерть!" и "Мародеров – за решетку!" У них с собой были баллончики с краской и файеры.