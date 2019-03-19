"Нацкорпус" снова устроил столкновения к приезду Порошенко – на этот раз в Ивано-Франковске

Члены "Национальных дружин" и "Национального корпуса" устроили стычки с правоохранителями 19 марта в Ивано-Франковске. Инцидент произошел в центре города перед встречей с избирателями Президента Украины Петра Порошенко.

"Нацкорпус" с "Нацдружинами" пришли на собрание в момент, когда на сцене выступала группа "Тик", сообщает местное издание Kurs. Праворадикалы в очередной раз выступили за расследование и наказание виновных в коррупционных сделках в оборонном секторе страны.

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Так, члены "Нацдружин" принесли плакаты "Свинарчуков за решетку". Свинарчук – прежняя фамилия бизнес-партнера президента, экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря. Они также кричали: "Позор" и требовали наказать "свинарчуков, которые наживаются на армии".

Правоохранители кольцом окружили пикетчиков оттеснили от митинга по случаю визита президента. Вспыхнули столкновения, во время которых применили слезоточивый газ.



Столкновения националистов с правоохранителями в Ивано-Франковске



Столкновения в Ивано-Франковске

После этого правоохранители выстроились кордоном между протестующими и сторонниками Порошенко.

"Нацдружины" скандировали: "Вместе и до конца", а сторонники президента на это отвечали: "Банду из города".



Правоохранители взяли в кольцо пикетчиков в Ивано-Франковске

Смотрите видео с места протестов националистов в Ивано-Франковске:

Тем временем на Facebook-странице Порошенко опубликовали видеозапись его встречи с ивано-франковцами. В тексте указали, что "всегда приветливая Ивано-Франковщина сегодня встретила по-особенному тепло".

Завжди привітна Івано-Франківщина сьогодні зустріла по-особливому тепло. Дякую, друзі, за ваші посмішки та відкриті серця! Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 19 березня 2019 р.

Что известно про коррупцию в "Укроборонпроме"? Журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Эти детали поставлялись через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составляет не менее 250 миллионов гривен.



Согласно данным расследования, к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпром" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальской", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.