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      "Нацкорпус" снова устроил столкновения к приезду Порошенко – на этот раз в Ивано-Франковске

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      Столкновения "Нацкорпуса" и "Нацдружин" с полицией в Ивано-Франковске
      Столкновения "Нацкорпуса" и "Нацдружин" с полицией в Ивано-Франковске / Kurs.if.ua

      Члены "Национальных дружин" и "Национального корпуса" устроили стычки с правоохранителями 19 марта в Ивано-Франковске. Инцидент произошел в центре города перед встречей с избирателями Президента Украины Петра Порошенко.

      "Нацкорпус" с "Нацдружинами" пришли на собрание в момент, когда на сцене выступала группа "Тик", сообщает местное издание Kurs. Праворадикалы в очередной раз выступили за расследование и наказание виновных в коррупционных сделках в оборонном секторе страны.

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      Так, члены "Нацдружин" принесли плакаты "Свинарчуков за решетку". Свинарчук – прежняя фамилия бизнес-партнера президента, экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря. Они также кричали: "Позор" и требовали наказать "свинарчуков, которые наживаются на армии".

      Правоохранители кольцом окружили пикетчиков оттеснили от митинга по случаю визита президента. Вспыхнули столкновения, во время которых применили слезоточивый газ.

      Івано-Франківськ сутички Нацкорпус Нацдружини Порошенко поліція
      Столкновения националистов с правоохранителями в Ивано-Франковске

      Сутички Нацкорпус Івано-Франківськ Порошенко
      Столкновения в Ивано-Франковске

      После этого правоохранители выстроились кордоном между протестующими и сторонниками Порошенко.

      "Нацдружины" скандировали: "Вместе и до конца", а сторонники президента на это отвечали: "Банду из города".

      Нацкорпус Нацдружини Івано-Франківськ сутички протести Петро Порошенко
      Правоохранители взяли в кольцо пикетчиков в Ивано-Франковске

      Смотрите видео с места протестов националистов в Ивано-Франковске:

      Тем временем на Facebook-странице Порошенко опубликовали видеозапись его встречи с ивано-франковцами. В тексте указали, что "всегда приветливая Ивано-Франковщина сегодня встретила по-особенному тепло".

      Завжди привітна Івано-Франківщина сьогодні зустріла по-особливому тепло. Дякую, друзі, за ваші посмішки та відкриті серця!

      Опубліковано Петром Порошенком Вівторок, 19 березня 2019 р.

      Что известно про коррупцию в "Укроборонпроме"? Журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Эти детали поставлялись через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составляет не менее 250 миллионов гривен.

      Согласно данным расследования, к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпром" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальской", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.

      ГДЕ ЕЩЕ "НАЦКОРПУС" И "НАЦДРУЖИНЫ" УСТРАИВАЛИ ИДЕНТИЧНЫЕ АКЦИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ​
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      Теги: Новости Украины Коррупционные схемы в Укроборонпроме Полиция Петр Порошенко столкновения Новости Ивано-Франковска Национальная дружина Национальный корпус
      Источник: 24 Канал
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