"Нацкорпус" требует Петра Порошенко наказать виновников хищения

Сегодня, 9 апреля, в 17:00 в Киеве прошла акция против участников хищениях в "Укроборонпроме".

Акция прошла под громким названием "Вдуй Свинарчукам" и была обращена лично к Петру Порошенко.

О сегодняшней акции протеста в Киеве стало известно из прямой трансляции событий на Telegram-канале политической партии "Национальный корпус".

В начале акции колонна митингующих прошлась по улице Арсенальной, скандируя: "Мародеров за решетку! Свинарчуков за решетку!". Далее сторонники "Нацкорпуса" направились к зданиям всех правоохранительных структур и Администрации Президента.

На вопрос журналистов о цели акции представители политической партии "Национальный корпус" ответили, что с момента начала коррупционного скандала в "Укроборонпроме", президент Петр Порошенко полностью проигнорировал ситуацию и отказался принимать решительные меры.

Уже 1,5 месяца события активно освещаются в СМИ, за это время было проведено около 20 митингов и мирных акций, которые, по словам "Нацкорпуса", были проигнорированы.

Активисты неоднократно требовали от властей дать комментарии и наказать виновных, посещали агитационные встречи Петра Порошенко в разных городах. Результатом такого поведения стали систематические избиения активистов, случайных прохожих и пришедших на встречу с Порошенко мирных граждан.

Стоит отметить, что лидер "Национального корпуса", внефракционный народный депутат Андрей Билецкий комментировал акции протеста в эфире одного из ток-шоу, где отметил, что дело Свинарчуков-Гладковских, по его мнению, это следствие неправильной политики ныне действующего президента.

Напомним, причиной нынешних беспорядков в обществе являются результаты журналистского расследования, согласно которым ныне уволенный заместитель секретаря СНБО, а вместе с тем бизнес-партнер и близкий друг действующего президента Олег Гладковский был организатором коррупционной схемы в "Укроборонпроме".

Журналисты выяснили, что вместе с сыном Игорем он создал фиктивные фирмы, которые покупали контрабандные запчасти для военной техники в РФ, а потом завышали стоимость и перепродавали их украинскому оборонпрому. Известно, что к незаконным сделкам также причастны глава госконцерна "Укроборонпром" П. Букин, В. Жуков, А. Рогоза, руководство ГК "Укроборонпром", а также директора государственных военных предприятий.

По данным журналистов, за несколько лет преступная группа смогла получить от заводов "Укроборонпрома" около 250 миллионов гривен. Впрочем, независимые эксперты и сами журналисты признают, что реальная цифра в несколько раз превышает вышеуказанную.