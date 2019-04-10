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      "Нацкорпус" требует Петра Порошенко наказать виновников хищения

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      Акция против участников хищения в "Укроборонпроме".
      Акция против участников хищения в "Укроборонпроме".

      Сегодня, 9 апреля, в 17:00 в Киеве прошла акция против участников хищениях в "Укроборонпроме".

      Акция прошла под громким названием "Вдуй Свинарчукам" и была обращена лично к Петру Порошенко.

      О сегодняшней акции протеста в Киеве стало известно из прямой трансляции событий на Telegram-канале политической партии "Национальный корпус".

      В начале акции колонна митингующих прошлась по улице Арсенальной, скандируя: "Мародеров за решетку! Свинарчуков за решетку!". Далее сторонники "Нацкорпуса" направились к зданиям всех правоохранительных структур и Администрации Президента.

      На вопрос журналистов о цели акции представители политической партии "Национальный корпус" ответили, что с момента начала коррупционного скандала в "Укроборонпроме", президент Петр Порошенко полностью проигнорировал ситуацию и отказался принимать решительные меры.

      Уже 1,5 месяца события активно освещаются в СМИ, за это время было проведено около 20 митингов и мирных акций, которые, по словам "Нацкорпуса", были проигнорированы.

      Активисты неоднократно требовали от властей дать комментарии и наказать виновных, посещали агитационные встречи Петра Порошенко в разных городах. Результатом такого поведения стали систематические избиения активистов, случайных прохожих и пришедших на встречу с Порошенко мирных граждан.

      Стоит отметить, что лидер "Национального корпуса", внефракционный народный депутат Андрей Билецкий комментировал акции протеста в эфире одного из ток-шоу, где отметил, что дело Свинарчуков-Гладковских, по его мнению, это следствие неправильной политики ныне действующего президента.

      Напомним, причиной нынешних беспорядков в обществе являются результаты журналистского расследования, согласно которым ныне уволенный заместитель секретаря СНБО, а вместе с тем бизнес-партнер и близкий друг действующего президента Олег Гладковский был организатором коррупционной схемы в "Укроборонпроме".

      Журналисты выяснили, что вместе с сыном Игорем он создал фиктивные фирмы, которые покупали контрабандные запчасти для военной техники в РФ, а потом завышали стоимость и перепродавали их украинскому оборонпрому. Известно, что к незаконным сделкам также причастны глава госконцерна "Укроборонпром" П. Букин, В. Жуков, А. Рогоза, руководство ГК "Укроборонпром", а также директора государственных военных предприятий.

      По данным журналистов, за несколько лет преступная группа смогла получить от заводов "Укроборонпрома" около 250 миллионов гривен. Впрочем, независимые эксперты и сами журналисты признают, что реальная цифра в несколько раз превышает вышеуказанную.

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      Теги: Петр Порошенко Новости политики Протесты Национальный корпус Укроборонпром Новости Киева
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