Нацкорпус в Виннице прорывался к Порошенко, есть избитые и задержанные: фото и видео

"Нацкорпус" и "Нацдружины" снова "встречали" Порошенко – на этот раз в Виннице. Колонна активистов пыталась прорваться к месту, где тот встречался с избирателями. Между ними и стражами порядка произошли столкновения, в результате трех человек забрали в участок.

Активисты планировали пройти шествием до центральной площади Винницы, в руках держали плакаты и отрезанные свиные головы. Местные издания сообщают, что протестующих собралось несколько сотен.

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Место проведения встречи Порошенко с избирателями – Площадь Василия Стуса – взяли под усиленную охрану, там работают несколько сотен сотрудников полиции.

Участники акции принесли отрезанные свиные головы

Протестующие держали лозунги: "Где отрубленные руки"?

Сами участники акции сообщают, что она была официально зарегистрирована, полиция знала, однако к месту выступления Порошенко их все равно не пропустили.

Видео из Telegram-канала " Нацкорпуса"

На Хмельцком шоссе дорогу колонне загородили правоохранители и автомобили спецподразделения патрульной полиции ТОР. Протестующие бросают в правоохранителей файеры. Столкновения возникли о попытке митингующих прорвать кордон полиции. В "Нацкорпусе" опубликовали фото, на которых видно – у одного из участников акции разбита голова.



Между активистами и правоохранителями возникли столкновения / Источник: Telegram "Нацкопуса"

Избитый участник акции/ Источник: Telegram "Нацкопуса"

В отделе коммуникаций полиции Винницкой области сообщили, что на участие в сегодняшней встрече Порошенко с избирателями заявлено около 15 тысяч человек. В результате столкновений полиция задержала трех человек.

27 марта во время проведения массовых мероприятий полиция задержала трех человек, которые применили к полицейским газ раздражающего действия, пиротехнические средства, бросали в стражей порядка камни,

– сообщили там.

Задержанных доставили в Главное управление Нацполиции в Винницкой области. Под стены здания пришли активисты "Нацкорпуса", требуя отпустить задержанных.

Что известно о "Национальном корпусе"?

Украинская политическая партия, которая появилась 14 октября 2016 года после объединения общественного движения "Честные дела" и общественной организации "Патриот Украины". Основой политсилы стали активисты ОО "Гражданский Корпус "Азов", бывшие военные полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Андрей Билецкий.

Регулярные акции протеста и "встречи" Порошенко в разных городах Украины в рамках его предвыборного тура активисты начали после обнародования журналистами проекта "Наши деньги" коррупционных схем в "Укроборонпроме". Началось со столицы. Несколько сотен активистов "Национальных дружин" и "Национального корпуса" прибыли 3 марта в Козин под Киевом, чтобы пикетировать дом сына первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского. С тех пор протесты националистов набирают обороты.

ГДЕ ЕЩЕ УСТРАИВАЛ АКЦИИ "НАЦКОРПУС"?

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?

Журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Эти детали поставлялись через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составляет не менее 250 миллионов гривен.



Согласно данным расследования, к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпром" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала. Гладковский носил фамилию Свинарчук, но, в 2014 году сменил ее на фамилию матери.