18:43
28 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Звездные войны" Путина. Ленин против гномов
      Вєсті Кремля
      21:42, 27 марта
      Вести.UA: Порошенко и "Остров сокровищ". Томос отправляется в Антарктиду
      Вєсті.UA
      23:42, 27 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      "Нацкорпус" во Львове пытается прорваться к сцене, где будет выступать Порошенко: фото и видео

      51 Читати новину українською
      "Нацкорпус" во Львове организовал акцию протеста перед приездом Порошенко
      "Нацкорпус" во Львове организовал акцию протеста перед приездом Порошенко / Скрин с трансляции " Нацкорпуса"

      Президент Украины Петр Порошенко приехал во Львов в рамках своего предвыборного тура по Украине. Активисты "Нацкорпуса" снова приготовиться к "встрече" – организовали в центре города очередную масштабную акцию с требованием наказать виновных в хищениях в оборонке, однако периметр окружил плотный кордон полиции.

      Активисты отмечают, что их акция является "абсолютно мирной", однако к месту выступления гаранта правоохранители колонну не пропускают.

      Читайте также: Нацкорпус прибыл к Медведчуку: перед этим требовали у СБУ наказать политика

      После переговоров с представителями полиции участникам все-таки не удалось попасть к сцене – они решили проводить свою акцию на проспекте Свободы перед ней. Участники скандируют "где отрубленные руки?" и "Свинарчуков за решетку".


      Во Львове акция протеста перед приездом Порошенко / Источник: Telegram "Нацкорпуса"

      Выступление Петра Порошенко на площади перед Львовским оперным театром запланировали на 17:30, однако он задержался. Связана ли задержка с организацией "Нацкорпусом" акции – неизвестно.


      Требуют наказания для виновных в хищениях в оборонке/ Источник: Telegram "Нацкорпуса"


      С собой активисты принесли плакаты / Источник: Telegram-канал " Нацкорпуса"

      Что известно о "Национальном корпусе"?
      Украинская политическая партия, которая появилась 14 октября 2016 года после объединения общественного движения "Чесні справи" и общественной организации "Патриот Украины". Основой политсилы стали активисты ОО "Цивільний Корпус "Азов", бывшие военные полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Андрей Билецкий.

      Чего требует "Нацкорпус":

      • Взять под стражу и арестовать счета и имущество вероятных участников коррупционных сделок в оборонной отрасли: уволенного с должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского его сына Игоря, Виталия Жукова, Андрея Рогоза, руководства "Укроборонпрома" Павла Букина, директоров всех госпредприятий, которые были участниками схемы;
      • Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией имущества;
      • Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом;
      • От генпрокурора Юрия Луценко требуют еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением денег оборонного бюджета

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?
      Журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Эти детали поставлялись через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составляет не менее 250 миллионов гривен.

      Согласно данным расследования, к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпром" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацкой", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала. Гладковский имел фамилию Свинарчук, впрочем, в 2014 году сменил на его по фамилии матери.

      КАКИЕ ЕЩЕ АКЦИИ УСТРАИВАЛ НАЦКОРПУС?

      хроніка подій

       

      Новость дополняется...

      blog_ava
      В страшном ДТП погиб чемпион Украины по кикбоксингу Александр Власенко
      сегодня
      1547
      Теги: Новости политики LifeStyle Новости Украины Food and Drinks
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Британская драма: выходить нельзя оставаться
      сегодня , 18:00 Британская драма: выходить нельзя оставаться
      35
      Выборы президента Украины-2019: прогноз букмекеров
      сегодня , 17:41 Выборы президента Украины-2019: прогноз букмекеров
      20102
      Как уберечь психическое здоровье во время выборов
      сегодня , 16:50 Как уберечь психическое здоровье во время выборов
      Олександр Бевза 32
      Вибори, що лякають, або Який сценарій президентства обрати?
      сегодня , 16:01 Вибори, що лякають, або Який сценарій президентства обрати?
      Артем Овдієнко 529
      Цвет, ткань и фасон: какое идеальное платье весны-2019
      сегодня , 16:00 Цвет, ткань и фасон: какое идеальное платье весны-2019
      Юлія Девда 173
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Чемпионат мира по футболу: о результатах и последствиях мундиаля
       11 июля 2018 , 19:00
      Как сделать цену на газ дешевле: "Нафтогаз" предложил выгодную идею
       27 марта , 00:30
      Месси из-за травмы выбыл на 3 недели и пропустит Эль Класико
       21 октября 2018 , 00:38
      Lazareth LM847: летающий мотоцикл показали в действии на видео
       20 марта , 11:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук