"Нацкорпус" во Львове пытается прорваться к сцене, где будет выступать Порошенко: фото и видео

Президент Украины Петр Порошенко приехал во Львов в рамках своего предвыборного тура по Украине. Активисты "Нацкорпуса" снова приготовиться к "встрече" – организовали в центре города очередную масштабную акцию с требованием наказать виновных в хищениях в оборонке, однако периметр окружил плотный кордон полиции.

Активисты отмечают, что их акция является "абсолютно мирной", однако к месту выступления гаранта правоохранители колонну не пропускают.

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После переговоров с представителями полиции участникам все-таки не удалось попасть к сцене – они решили проводить свою акцию на проспекте Свободы перед ней. Участники скандируют "где отрубленные руки?" и "Свинарчуков за решетку".



Во Львове акция протеста перед приездом Порошенко / Источник: Telegram "Нацкорпуса"

Выступление Петра Порошенко на площади перед Львовским оперным театром запланировали на 17:30, однако он задержался. Связана ли задержка с организацией "Нацкорпусом" акции – неизвестно.



Требуют наказания для виновных в хищениях в оборонке/ Источник: Telegram "Нацкорпуса"



С собой активисты принесли плакаты / Источник: Telegram-канал " Нацкорпуса"

Что известно о "Национальном корпусе"?

Украинская политическая партия, которая появилась 14 октября 2016 года после объединения общественного движения "Чесні справи" и общественной организации "Патриот Украины". Основой политсилы стали активисты ОО "Цивільний Корпус "Азов", бывшие военные полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Андрей Билецкий.

Чего требует "Нацкорпус":

Взять под стражу и арестовать счета и имущество вероятных участников коррупционных сделок в оборонной отрасли: уволенного с должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского его сына Игоря, Виталия Жукова, Андрея Рогоза, руководства "Укроборонпрома" Павла Букина, директоров всех госпредприятий, которые были участниками схемы;

Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией имущества;

Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом;

От генпрокурора Юрия Луценко требуют еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением денег оборонного бюджета

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?

Журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Эти детали поставлялись через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составляет не менее 250 миллионов гривен.



Согласно данным расследования, к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпром" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацкой", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".



В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала. Гладковский имел фамилию Свинарчук, впрочем, в 2014 году сменил на его по фамилии матери.

КАКИЕ ЕЩЕ АКЦИИ УСТРАИВАЛ НАЦКОРПУС?

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