В Нацполиции рассказали, в каких городах больше всего выявляют фейковые паспорта вакцинации
Источник:24 канал
В Украине стали очень распространены случаи, когда люди вместо бесплатной вакцинации покупают поддельные сертификаты о прививке. Мотивы для этого разные.
Большая часть покупателей соответствующих паспортов не осознает того, что совершила преступление. Об этом в эфире 24 канала сообщил первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев.
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По его словам, чаще всего поддельные сертификаты фиксируют в городах-миллионниках, в частности в таких областях как:
- Харьковская;
- Одесская;
- Днепропетровская.
"Сертификаты подделывают и в других регионах нашего государства. Они распространяются с каждым днем все больше", – сказал Пантелеев.
Наказание за поддельные паспорта
Говоря о наказании за фейковые документы, нужно разделить людей на 2 категории. Первая – те, кто подделывают документы. Им грозит до 5 лет лишения свободы.
Вторая категория – наши граждане, которые используют поддельные документы. Им грозит уголовная ответственность до 2 лет ограничения свободы.
В Украине массово подделывают паспорта вакцинации
- В полиции из-за поддельных сертификатов открыли 800 уголовных дел.
- По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, соответствующая цифра в дальнейшем будет только расти.
- Ежедневно по свой стране работают 1 200 мобильных групп, чтобы выявлять правонарушителей.
- Ответственность за фальсификацию документов будут нести как продавцы, так и покупатели сертификатов или тестов.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает людей с поддельными сертификатами "мерзавцами".
В Нацполиции рассказали о поддельных сертификатах: смотрите видео
Что известно о проверке COVID-сертификатов / Инфографика 24 канала