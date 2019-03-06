Нацполиция и СБУ пытались рейдерски захватить активы китайской госкорпорации в Украине

Национальная полиция и Служба безопасности Украины попытались заблокировать работу одного из предприятий Николаевской области, которое принадлежит Китайской национальной группе строительных материалов (CNBM), что могло быть частью рейдерской атаки на компанию.

На территории ООО "Восток Солар" были проведены обыски, компанию безосновательно пытаются обвинить в мошенничестве. Об этом рассказал в комментарии "Украинским Новостям" директор компании Анатолий Старицын.

По его словам, 1 марта сотрудники НП и СБУ провели обыски на территории производственной площадки компании в пгт Березанка Николаевской области.

"Также была попытка отключения действующей электростанции на основании постановления Печерского суда, которое не вступило в силу, об аресте и запрете на эксплуатацию всего имущества", – отметил Старицын.

Директор компании считает, что такие действия силовиков являются давлением на менеджмент и акционеров компании с целью остановки электростанции.

Основанием для такого давления является попытка криминализировать хозяйственный спор между ООО "Восток Солар" и ФК "Веста". Она приобрела активы кредитора компании и теперь пытается получить контроль над ее имуществом, несмотря на то, что наши займы перед банком-кредитором погашены. Сегодня наш спор находится в судах, ни в одном деле не принято вступившее в силу решение. При этом нас пытаются обвинить в мошенничестве и уже завели уголовное дело. Наиболее вероятной реальной причиной мы видим попытку рейдерской атаки,

– рассказал Старицын.

В частности, он отметил, что компании вменяется умышленное выведение из-под залога части активов (фотогальванических элементов) с целью избежать оплаты по кредиту, а также передача оборудования в залог двум банкам одновременно. Кроме того, компанию пытаются обвинить в том, что она умышленно встроила фотогальванические элементы в солнечные панели, чтобы они из оборудования перешли в категорию недвижимости и не могли быть взысканы.

При этом ни один из этих фактов не соответствует действительности, что подтверждено в судах юристами, подчеркнул Старицын.

"Элементы из-под залога не выводились, в залог другому банку переданы элементы другого производителя, а не указанные в постановлении суда, банк принимал в залог смонтированные панели, поэтому утверждать, что мы нарочно их монтировали – нонсенс", – считает директор "Восток Солар".

Он также подчеркнул, что арест и запрет на использования всего имущества на двух площадках предприятия является нарушением законодательства. Согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса, арест может быть наложен только на имущество, которое является предметом спора (на одной площадке), а другие ограничительные меры не должны влиять на работу предприятия. В то же время запрет на использование оборудования прямо нарушает это требование и является чрезмерным.

Напомним, CNBM является одной из крупнейших госкорпораций Китая, входит в топ-500 крупнейших компаний мира. Группа является №1 в мире по производству цемента, гипсокартона и стекловолокна. В бизнес-группу входит также торговля углем, сталью, продуктами леса, строительным оборудованием, станками, минеральными продуктами и др. В Украине владеет активами суммарной мощностью 267 МВт.



По результатам 2018 года, 10 СЭС CNBM в Украине произвели 309 млн кВт-ч электроэнергии, что позволило обеспечить годовое потребление для более 70 тыс. домохозяйств.