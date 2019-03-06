14:30
6 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как россияне едят из мусорников. Зверев – преемник Путина
      Вєсті Кремля
      22:39, 5 марта
      Вести.UA: Гладковский становится блогером. Гройсман – конкурент Супрун
      Вєсті.UA
      19:56, 5 марта
      Новые горизонты украинского кино или Как "Укртелефильм" превратился в строительную площадку
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Нацполиция и СБУ пытались рейдерски захватить активы китайской госкорпорации в Украине

      170 Читати новину українською
      Рейдерская атака
      Рейдерская атака / dniprograd.org

      Национальная полиция и Служба безопасности Украины попытались заблокировать работу одного из предприятий Николаевской области, которое принадлежит Китайской национальной группе строительных материалов (CNBM), что могло быть частью рейдерской атаки на компанию.

      На территории ООО "Восток Солар" были проведены обыски, компанию безосновательно пытаются обвинить в мошенничестве. Об этом рассказал в комментарии "Украинским Новостям" директор компании Анатолий Старицын.

      По его словам, 1 марта сотрудники НП и СБУ провели обыски на территории производственной площадки компании в пгт Березанка Николаевской области.

      "Также была попытка отключения действующей электростанции на основании постановления Печерского суда, которое не вступило в силу, об аресте и запрете на эксплуатацию всего имущества", – отметил Старицын.

      Директор компании считает, что такие действия силовиков являются давлением на менеджмент и акционеров компании с целью остановки электростанции.

      Основанием для такого давления является попытка криминализировать хозяйственный спор между ООО "Восток Солар" и ФК "Веста". Она приобрела активы кредитора компании и теперь пытается получить контроль над ее имуществом, несмотря на то, что наши займы перед банком-кредитором погашены. Сегодня наш спор находится в судах, ни в одном деле не принято вступившее в силу решение. При этом нас пытаются обвинить в мошенничестве и уже завели уголовное дело. Наиболее вероятной реальной причиной мы видим попытку рейдерской атаки,
      – рассказал Старицын.

      В частности, он отметил, что компании вменяется умышленное выведение из-под залога части активов (фотогальванических элементов) с целью избежать оплаты по кредиту, а также передача оборудования в залог двум банкам одновременно. Кроме того, компанию пытаются обвинить в том, что она умышленно встроила фотогальванические элементы в солнечные панели, чтобы они из оборудования перешли в категорию недвижимости и не могли быть взысканы.

      При этом ни один из этих фактов не соответствует действительности, что подтверждено в судах юристами, подчеркнул Старицын.

      "Элементы из-под залога не выводились, в залог другому банку переданы элементы другого производителя, а не указанные в постановлении суда, банк принимал в залог смонтированные панели, поэтому утверждать, что мы нарочно их монтировали – нонсенс", – считает директор "Восток Солар".

      Он также подчеркнул, что арест и запрет на использования всего имущества на двух площадках предприятия является нарушением законодательства. Согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса, арест может быть наложен только на имущество, которое является предметом спора (на одной площадке), а другие ограничительные меры не должны влиять на работу предприятия. В то же время запрет на использование оборудования прямо нарушает это требование и является чрезмерным.

      Напомним, CNBM является одной из крупнейших госкорпораций Китая, входит в топ-500 крупнейших компаний мира. Группа является №1 в мире по производству цемента, гипсокартона и стекловолокна. В бизнес-группу входит также торговля углем, сталью, продуктами леса, строительным оборудованием, станками, минеральными продуктами и др. В Украине владеет активами суммарной мощностью 267 МВт.

      По результатам 2018 года, 10 СЭС CNBM в Украине произвели 309 млн кВт-ч электроэнергии, что позволило обеспечить годовое потребление для более 70 тыс. домохозяйств.

      blog_ava
      Как завершить войну с Россией: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня
      2764
      Теги: Новости Украины СБУ Полиция Новости Николаева
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кабмин отменил Книгу отзывов и предложений
      сегодня , 14:30 Кабмин отменил Книгу отзывов и предложений
      Ірина Поліщук 130
      Как полететь за границу не за все деньги: советы для путешественников
      сегодня , 14:01 Как полететь за границу не за все деньги: советы для путешественников
      Ірина Буртик 57
      Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      сегодня , 13:00 Нестандартне пояснення подій на Донбасі для тих, хто досі нічого не розуміє
      Леонід Остальцев 229
      Скандал на рівні міністерства: бойовики "ДНР" продавали зброю до Росії
      сегодня , 12:00 Скандал на рівні міністерства: бойовики "ДНР" продавали зброю до Росії
      Олексій Чибісов 1106
      Замість вироку отримав підвищення та орден від Порошенка: про справу екс-прокурора АТО
      сегодня , 11:00 Замість вироку отримав підвищення та орден від Порошенка: про справу екс-прокурора АТО
      Єгор Соболєв 261
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Сегодняшняя акция возле АП была срежиссирована для ТВ-картинки, - Геращенко
       14 ноября 2014 , 22:07 4
      Боевики решили взять "выходной"
       15 августа 2015 , 21:15
      Барселона дома разгромила Алавес
       19 августа 2018 , 01:23
      Главные новости футбола 27 декабря: Ротань возглавил сборную Украины U-21, Блохин стал функционером
       28 декабря 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук