Нацполиция представила новые мощные пистолеты-пулеметы: впечатляющие фото и видео

Украинские патрульные испытали новое вооружение, которым обладают их европейские и американские коллеги, – немецкие пистолеты-пулеметы Heckler & Koch MP5.

Как сообщил корреспондент 24 канала, демонстрация состоялась на базе Тренингового центра Нацполиции.

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Испытали оружие глава Нацполиции Сергей Князев и глава Киевской полиции Андрей Крищенко.



Пистолет-пулемет Heckler & Koch MP5

Демонстрация пистолетов-пулеметов

Пистолет-пулемет планируют выдать всем патрульным в Украине. На это потребуется примерно полгода. Автоматы Калашникова на вооружении останутся, но их будут использовать только при определенных условиях.

Испытания нового оружия

Сколько денег потратили на это и какое количество оружия купили – информация засекречена.



Новые немецкие пистолеты-пулеметы получат все патрульные

Смотрите видео испытания нового пистолета-пулемета:

Какие преимущества у пистолета-пулемета MP5?

В отличие от автомата Калашникова, его патроны значительно меньше и имеют остановочное действие, то есть не стреляют на поражение. Он не навредит людям вокруг преступника, в которого целятся правоохранители. Пистолет-пулемет целесообразнее использовать в местах скопления людей и там, где возможны рикошеты. Кроме того, MP5 гораздо легче и удобнее маленьких модификаций автомата Калашникова.