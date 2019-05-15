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      Нацполиция представила новые мощные пистолеты-пулеметы: впечатляющие фото и видео

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      Нацполиция представила новые пистолеты-пулеметы
      Нацполиция представила новые пистолеты-пулеметы / 24 канал

      Украинские патрульные испытали новое вооружение, которым обладают их европейские и американские коллеги, – немецкие пистолеты-пулеметы Heckler & Koch MP5.

      Как сообщил корреспондент 24 канала, демонстрация состоялась на базе Тренингового центра Нацполиции.

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      Испытали оружие глава Нацполиции Сергей Князев и глава Киевской полиции Андрей Крищенко.

      нацполіцяія
      Пистолет-пулемет Heckler & Koch MP5

      нова зброя поліціяДемонстрация пистолетов-пулеметов

      Пистолет-пулемет планируют выдать всем патрульным в Украине. На это потребуется примерно полгода. Автоматы Калашникова на вооружении останутся, но их будут использовать только при определенных условиях.

      нова зброя нацполіціїИспытания нового оружия

      Сколько денег потратили на это и какое количество оружия купили – информация засекречена.

      нова зброя поліція
      Новые немецкие пистолеты-пулеметы получат все патрульные

      Смотрите видео испытания нового пистолета-пулемета:

      Какие преимущества у пистолета-пулемета MP5?
      В отличие от автомата Калашникова, его патроны значительно меньше и имеют остановочное действие, то есть не стреляют на поражение. Он не навредит людям вокруг преступника, в которого целятся правоохранители. Пистолет-пулемет целесообразнее использовать в местах скопления людей и там, где возможны рикошеты. Кроме того, MP5 гораздо легче и удобнее маленьких модификаций автомата Калашникова.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Оружие
      Источник: 24 канал
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