Нацполиция закупит зимнюю одежду на 16 миллионов гривен у фигуранта своего же расследования

Национальная полиция закупит более шести с половиной тысяч зимних штормовых курток для своих работников на общую сумму более 16 млн гривен. Поставщиком товара выбрали компанию, которая сама является фигурантом расследования полицейских.

Тендер на продажу курток выиграла компания "Праймформ". Об этом сообщает "Слидство.Инфо", ссылаясь на портал публичных закупок Prozorro.

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Эта фирма упоминается в расследовании правоохранителей о мошенничестве при закупке носков для нужд армии в 2015 году. Об этом свидетельствует информация из постановлений Соломенского суда столицы. Говорится о мошенничестве, совершенном в крупных размерах.

По версии официального следствия, должностные лица Минобороны способствовали тому, чтобы коммерческие структуры, среди которых компания "Праймформ", поставляли Вооруженным силам одежду по завышенным ценам. Государство потратило почти 13,5 миллионов гривен на закупку 1,4 миллиона пар носков военным. Тогда как их реальная стоимость, по мнению правоохранителей, была вдвое меньше.

Продукцию фигурантов расследования, в том числе и фирмы "Праймформ", арестовали несколько лет назад. Впрочем, приговоров пока в этом деле нет.

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Что еще известно о скандальной фирме "Праймформ"

Кроме этого, "Праймформ" "засветилась" и в другом уголовном производстве, что ведет Держбюро расследований. Говорится о злоупотреблениях должностных лиц Минобороны, повлекшее тяжкие последствия для государства.

По мнению следствия, служащие оборонного ведомства помогли ряду частных фирм одержать победу на тендере, чтобы поставлять товары по завышенной стоимости. По версии ГБР, поэтому государство переплатило компаниям четыре миллиона гривен. В перечне тех, кто фигурирует в производстве, является "Праймформ". В этом году компания получила от Минобороны заказ на поставку носков на более чем 11 миллионов гривен.