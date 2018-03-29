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Нацсовет не будет проверять "UA: Первый" и СТБ за показ карты Украины без Крыма, – Костинский

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Карта Крыма
Карта Крыма / styler.rbc.ua

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 29 марта принял решение не проводить внеплановые проверки телеканалов СТБ и "UA: Первый" за обнародование в эфире карт Украины без аннексированного Россией Крыма.

Об этом рассказал член Нацсовета Сергей Костинский проекту "Радио Свобода".

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"Мы действительно инициировали внесение вопроса о проверке на повестку дня и хотели понять, действительно ли здесь есть призывы к непризнанию территориальной целостности Украины. Состоялась дискуссия, в ходе которой телеканалам удалось показать позицию, что это была техническая ошибка. Специалисты, причастные к ошибке, были наказаны. На СТБ был уволен человек, на "UA: Первый" 4 специалиста получили выговоры", – резюмировал Костинский.

По его словам, лично он голосовал за то, чтобы провести проверку.

Такое решение было бы знаковым для индустрии, что этот вопрос является принципиальным. Было важно назначить проверки, потому что Крым – это такой вопрос, через который нельзя переступать. Но я рассматриваю это в более глобальном дискурсе. Надеюсь, что сегодняшняя дискуссия была значимой. То, что проверка не состоялась, еще не значит, что ее не будет в отношении других каналов, которые покажут карту Украины без Крыма,
– отметил Сергей Костинский.

В вечернем выпуске новостей на телеканале "UA: Первый" 16 марта в прямом эфире произошла, по информации телеканала, "техническая ошибка", в результате которой зрители 27 секунд видели карту Украины с ошибками. На карте была показана территория страны без полуострова Крым. Некоторые пользователи социальных сетей выразили возмущение по этому поводу. Позже на телеканале извинились и назвали инцидент технической ошибкой.

Подобный инцидент произошёл с украинским телеканалом СТБ, на котором, в тот же день в программе "Холостяк" продемонстрировали карту Украины без Крыма.

Теги: Новости Украины Новости Киева Скандал Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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