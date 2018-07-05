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Нацвалюта Украины может упасть до уровня 40,8 гривны за доллар: в НБУ видят две угрозы

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Нацвалюта Украины может упасть до уровня 40,8 гривны за доллар: в НБУ видят две угрозы
/ Фото из открытых источников

Национальный банк Украины подготовил прогнозные сценарии, согласно которым, стабильность гривны оказывается под угрозой в случае прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом и падением мировых цен на металлы.

Об этом говорится в статье "Экономической правды".

Базовый сценарий, согласно которому Украина в дальнейшем будет сотрудничать с МВФ, а цены на металлы на мировом рынке падать не будут, предполагает, что средний курс гривны к доллару в 2018 году будет на уровне 26,5, а в 2019 году – 27 гривен за доллар.

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Если же Украина прекратит сотрудничество с МВФ, то гривна в конце 2018 года опустится до отметки 31,8 гривны за доллар, а в конце 2019 года – до 33,7 гривны.

Если же прекращение сотрудничества Украины с МВФ будет сопровождаться одновременным падением цен на металлы, ожидается еще более сложная ситуация. В таком случае в 2018 году украинская национальная валюта может упасть до уровня 40,8 гривны за доллар, а к концу 2019 года – укрепиться до уровня 39,4 гривны за доллар.

По базовому сценарию НБУ, индекс потребительских цен должен вырасти на 8,9% в годовом выражении по итогам 2018 года. Без сотрудничества Украины с МВФ индекс потребительских цен достигнет 13,1%, а если это дополнится падением цен на металлы, то инфляция составит 17,5%.

Также сообщается, что на фоне бюджетных проблем и прекращения программы МВФ могут существенно усиливаться панические настроения населения Украины, что приведет к стремительной девальвации гривны. Это случится в условиях, когда НБУ будет вынужден экономить валютные резервы, несмотря на значительные выплаты по внешнему долгу в 2019 году.

По мнению НБУ, девальвация гривны увеличит долговую нагрузку на правительство и частный сектор. На запрос издания НБУ официально не подтвердил, и не опроверг наличие таких сценариев.

Теги: Новости Украины Курсы валют Доллар-Гривна Гривна МВФ НБУ
Источник: 24 Канал
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