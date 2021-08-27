Сразу же после сообщения об иностранном беспилотнике, СБУ Харьковской области сообщила о проведении антитеррористических учений. Они начались 27 августа.

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Жителям Харьковщины надо быть бдительными

СБУ Харьковской области в связи с выявлением иностранного летательного аппарата просит людей сообщать о подозрительных лицах. Речь идет о тех, кто проявляет чрезмерный интерес к транспортной или военной инфраструктуре и к зданиям местных властей.

Стало ли причиной проведения антитеррористических учений СБУ в Харьковской области вторжение иностранного беспилотника – маловероятно.

В заметке СБУ говорится, что условия этих тренировок будут максимально приближены к реальным. Есть все шансы, что жителей Харьковщины могут проверить на бдительность из-за людей, которые специально будут вести себя подозрительно. Однако это лишь предположение.

Текст публикации СБУ

Службой безопасности Украины в Харьковской области было выявлено ударный беспилотный летательный аппарат с маркировкой иностранного производства. Беспилотник проводил облет над Харьковским регионом.

В связи с этим случаем просим должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

Если в ваше поле зрения попали лица, которые проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно сообщать в Управление СБУ в Харьковской области по телефону (057) 700-16-61, на телефон доверия СБУ (057) 700 34 50, Национальной полиции – 102 или другим удобным способом.

СБУ предупреждает жителей Харьковщины

Во время проведения учений со стороны сотрудников СБУ и других участников учений возможны проверки документов жителей и гостей области и обзоры транспорта.

Из-за этого в Службе безопасности просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и выполнять законные требования правоохранителей. Однако в сообщении отмечается, что все будет происходить в рамках действующего законодательства.

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