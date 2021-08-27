Над Харьковщиной заметили иностранный беспилотник

СБУ обнаружила в небе над Харьковской областью иностранный беспилотник. Какой стране принадлежит зафиксированный летательный аппарат пока не сообщают, однако Служба безопасности просит людей быть бдительными.

Сразу же после сообщения об иностранном беспилотнике, СБУ Харьковской области сообщила о проведении антитеррористических учений. Они начались 27 августа.

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Жителям Харьковщины надо быть бдительными

СБУ Харьковской области в связи с выявлением иностранного летательного аппарата просит людей сообщать о подозрительных лицах. Речь идет о тех, кто проявляет чрезмерный интерес к транспортной или военной инфраструктуре и к зданиям местных властей.

Стало ли причиной проведения антитеррористических учений СБУ в Харьковской области вторжение иностранного беспилотника – маловероятно.

В заметке СБУ говорится, что условия этих тренировок будут максимально приближены к реальным. Есть все шансы, что жителей Харьковщины могут проверить на бдительность из-за людей, которые специально будут вести себя подозрительно. Однако это лишь предположение.

Текст публикации СБУ

Службой безопасности Украины в Харьковской области было выявлено ударный беспилотный летательный аппарат с маркировкой иностранного производства. Беспилотник проводил облет над Харьковским регионом.

В связи с этим случаем просим должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

Если в ваше поле зрения попали лица, которые проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно сообщать в Управление СБУ в Харьковской области по телефону (057) 700-16-61, на телефон доверия СБУ (057) 700 34 50, Национальной полиции – 102 или другим удобным способом.

СБУ предупреждает жителей Харьковщины

Во время проведения учений со стороны сотрудников СБУ и других участников учений возможны проверки документов жителей и гостей области и обзоры транспорта.

Из-за этого в Службе безопасности просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и выполнять законные требования правоохранителей. Однако в сообщении отмечается, что все будет происходить в рамках действующего законодательства.

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