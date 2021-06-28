Акцию посвятили Дню крымскотатарского флага, который праздновали 26 июня. Также действо происходило в рамках Всеукраинской акции к 30-летию возобновления деятельности Курултая крымскотатарского народа.

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Флаг является напоминанием для крымчан

Флаг размером 16 на 9 метров полетел с админграницы в направлении Армянска. Сначала его подписал Мустафа Джемилев, который является национальным лидером крымских татар. Уже после этого свои пожелания оставляли жители Киева, Днепра, Львова и Винницы.

По словам организаторов, флаг является своеобразным напоминанием "о том, что крымчане не забыли". Его пошили волонтеры в Краматорске Донецкой области.



Активисты запустили крымскотатарский флаг / Фото "Радио Свободы"



Акцию посвятили Дню крымскотатарского флага / Фото "Радио Свободы"



Украинцы оставляли пожелания на флаге / Фото "Радио Свободы"

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