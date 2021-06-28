Акцию посвятили Дню крымскотатарского флага, который праздновали 26 июня. Также действо происходило в рамках Всеукраинской акции к 30-летию возобновления деятельности Курултая крымскотатарского народа.

К теме Флаг родины: Крымскотатарский флаг как символ борьбы с оккупантами

Флаг является напоминанием для крымчан

Флаг размером 16 на 9 метров полетел с админграницы в направлении Армянска. Сначала его подписал Мустафа Джемилев, который является национальным лидером крымских татар. Уже после этого свои пожелания оставляли жители Киева, Днепра, Львова и Винницы.

По словам организаторов, флаг является своеобразным напоминанием "о том, что крымчане не забыли". Его пошили волонтеры в Краматорске Донецкой области.

Стяг у Криму
Активисты запустили крымскотатарский флаг / Фото "Радио Свободы"


Акцию посвятили Дню крымскотатарского флага / Фото "Радио Свободы"


Украинцы оставляли пожелания на флаге / Фото "Радио Свободы"

Интересно День борьбы за права крымскотатарского народа: когда восстановится историческая справедливость

Крымскотатарский флаг: что известно

  • В Украине и многих странах мира 26 июня отмечают День крымскотатарского флага. Сейчас знамя является не только национальным символом крымчан, но и олицетворением борьбы с российскими оккупантами.
  • Мероприятия по случаю праздника происходят как в оккупированном Крыму, так и в других уголках Украины и мира.
  • День крымскотатарского флага впервые отметили в 2010 году по инициативе Крымского молодежного центра и других организаций.