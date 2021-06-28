Над Крымом в небо запустили крымскотатарский флаг и тысячи открыток: фото
Источник:"Радио Свобода"
В небо над оккупированным Крымом активисты запустили крымскотатарский флаг с пожеланиями от жителей с разных уголков Украины. Также они использовали около 9 тысяч листовок.
Акцию посвятили Дню крымскотатарского флага, который праздновали 26 июня. Также действо происходило в рамках Всеукраинской акции к 30-летию возобновления деятельности Курултая крымскотатарского народа.
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Флаг является напоминанием для крымчан
Флаг размером 16 на 9 метров полетел с админграницы в направлении Армянска. Сначала его подписал Мустафа Джемилев, который является национальным лидером крымских татар. Уже после этого свои пожелания оставляли жители Киева, Днепра, Львова и Винницы.
По словам организаторов, флаг является своеобразным напоминанием "о том, что крымчане не забыли". Его пошили волонтеры в Краматорске Донецкой области.
Активисты запустили крымскотатарский флаг / Фото "Радио Свободы"
Акцию посвятили Дню крымскотатарского флага / Фото "Радио Свободы"
Украинцы оставляли пожелания на флаге / Фото "Радио Свободы"
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Крымскотатарский флаг: что известно
- В Украине и многих странах мира 26 июня отмечают День крымскотатарского флага. Сейчас знамя является не только национальным символом крымчан, но и олицетворением борьбы с российскими оккупантами.
- Мероприятия по случаю праздника происходят как в оккупированном Крыму, так и в других уголках Украины и мира.
- День крымскотатарского флага впервые отметили в 2010 году по инициативе Крымского молодежного центра и других организаций.